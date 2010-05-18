کاهش هشت درصدی کشتار طیور آذربایجان شرقی در سال 88

دکتر بهراد زندیه در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص علت کاهش کشتار مرغ گفت: علت کاهش کشتار آذربایجان شرقی را می توان در کشتار مناسب آذربایجان غربی و استان های همجوار و هزینه پایین کشتار آنان دانست که با وارد شدن گوشت مرغ آن ها به این استان باعث پایین آمدن کشتار شده اند.

وی در عین حال تصریح کرد: آذربایجان شرقی علی رغم کاهش هشت درصدی کشتار طیور در سال 88 نسبت به سال 86 از وضعیت رو به رشدی برخورددار بوده است.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی از سوی دیگر تعداد دام کشتاری را در سال 88 خوب ارزیابی کرده و اظهار داشت: تعداد کشتار دام سنگین 86 هزار و 58 راس و تعداد کشتار دام سبک 233هزار و 162 راس در سال گذشته بوده است که این تعداد کشتار میزان قابل توجهی است.

بهراد زندیه از صادرات 84 هزار و 500 قطعه جوجه یک روزه، 22 تن پودر ماهی به گرجستان، 40 هزار و 600 جلد چرم گوسفندی و 34 هزار و 689 جلد وت بلو گاوی به ترکیه و ایتالیا، 20 تن ماهی منجمد به آذربایجان در فروردین سال جاری خبر داد.

وی با بیان این که 248 واحد گوشت تخم گذار، 452 واحد مرغ گوشتی و 30 واحد مرغ مادر گوشتی در استان آذربایجان شرقی فعال هستند اعلام کرد: در حال حاضر 13 درصد تخم مرغ ایران را آذربایجان شرقی تولید می کند.

وی در پاسخ به ابهامات موجود در تزریق هورمون های غیر مجاز به مرغ ها اظهار داشت: در ایران به مرغ ها مواد غیر مجاز و هورمونی تزریق نمی شود و طولانی به عمل آمدن مرغ در طول 60 روز و هزینه بالای آن گواهی بر این موضوع است.

مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تب برفکی در استان گفت: استان آذربایجان شرقی نیز برای مقابله با تب برفکی اقدامات لازم را انجام داده و تنها در کانون های محدودی این بیماری وجود داشته و نگرانی خاصی از این موضوع نداریم.

وی با درخواست همکاری نزدیک دامداران با تیم پزشکی و رعایت اصول بهداشتی و قرنتینه ای برای حفظ دام افزود: فاز 21 واکسیناسیون تب برفکی در استان در حال اجرا بوده و ضد عفونی کننده های رایگان در اختیار دامداری ها قرار داده می شود.

زندیه با اشاره به این که تب برفکی تنها دام های بزرگ را درگیر می کند ادامه داد: تب برفکی اکثرا گوسفندان را در گیر کرده و باعث خسارت و لاغری دام می شود که آمار دقیق خسارت تب برفکی در استان اعلام نمی شود.

مدیر کل اداره دامپزشکی استان آذربایجان شرقی در ادامه این گفتگو در پاسخ به موضوع وادرات مرغ از ترکیه و اعتراض برخی محافل به این موضوع گفت: وزارت بازرگانی در زمان تهدید افزایش قیمت مرغ داخلی برای تنظیم بازار، گوشت مرغ خارجی وارد می کند.

وی با اشاره به واردات مرغ ترکیه پس از تعطیلات نوروزی آن را کاملا به موقع و برنامه ریزی شده دانسته و گفت: پس از تعطیلات نوروزی با کمبود مرغ داخلی در بازار مواجه شدیم که برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت و تامین مرغ بازار وزارت بازرگانی اقدام به واردات مرغ ترکیه نمود.

دکتر زندیه تصریح کرد: واردات مرغ تهدیدی برای صنعت مرغداری نبوده و ما خواستار بالابردن کیفیت صنعت مرغداری و صادرات آن هستیم.

وی واردات مرغ ترکیه را تلنگری برای کشتارگاه های ایران دانسته و افزود: واردات مرغ تحت نظارت وزارت بازگانی بوده اما واردات 40 تن مرغ در مقابل 150 تن مرغ مصرفی روزانه تبریز مقدار ناچیزی است.