زمینه های برپایی کمپ ورزشی ملی در آسارای کرج فراهم است

حمیدرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ایجاد کمپ ورزشی در بخش آسارا حمایت جدی مسئولان استانی و کرج را می طلبد و برپایی این کمپ، آثار مطلوب فراوانی در جنبه های شهرستانی، استانی و ملی دارد و بسیاری از نیازهای ورزشی را پاسخ می دهد.

وی با اعلام پیگیری مطالعات کارشناسی برای ساخت کمپ ورزشی در بخش آسارا بیان کرد: افتاح سالن ورزشی آدران و جاده تندرستی در فاز اول، کلنگ زمینی چمن مصنوعی و پیگیری ساخت خوابگاه ورزشی در فاز بعدی، این مجموعه را تبدیل به یک کمپ ورزشی ملی در کشور خواهد کرد.

این مسئول ادامه داد: ضرورت ایجاد کمپ یادشده پس از ماموریت در این بخش پیگیری شده و پس از بررسی های مختلف، سالن ورزشی آدران با توجه به فضای مناسبی که در اختیار دارد به عنوان پایلوت این طرح در بخش آسارا در حال انجام مطالعات کارشناسی در غالب یک طرح ملی بزرگ است.

بحث نزدیکی به پایتخت در ایجاد یک کمپ ورزشی بسیار حائز اهمیت است

وی با اشاره به موقعیت مناسب این منطقه که از لحاظ بعد مسافت تا کرج و پایتخت، نزدیکترین منطقه به شمار می آید، عنوان کرد: بحث نزدیکی به پایتخت در ایجاد یک کمپ ورزشی بسیار حائز اهمیت است که این مجموعه جدا از داشتن این قابلیت، از چشم انداز طبیعی و موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی برخوردار است.

این مسئول اظهار داشت: این موضوع می تواند نقطه عطفی در پیگیری طرح کنونی باشد و زمینه های ایجاد آن را بیش از پیش فراهم کند و بر جنبه های مثبت در این خصوص بیفزاید.

رضایی یادآور شد: دو گزینه دیگر نیز در بخش آسارا برای اجرای این طرح در دست مطالعه است که در صورت عدم اجرای این طرح در آدران، ساخت بزرگترین کمپ ورزشی منطقه در مکانهای فوق پیگیری می شود و به اجرا درمی آید.

اداره تربیت بدنی آسارا مطالعات کارشناسی خود را آغاز کرده است

وی خاطرنشان کرد: ساخت یک مجموعه ورزشی بزرگ که بتواند حداقل استاندارهای لازم برای میزبانی مسابقات مختلف ورزشی در سطوح ملی را داشته باشد، به راحتی میسر نمی شود و اداره تربیت بدنی آسارا به عنوان متولی ورزش در منطقه، مطالعات کارشناسی خود را آغاز کرده است.

این مسئول اظهار امیدواری کرد که پروژه یادشده در اسرع وقت احداث و تکمیل و همه بودجه های مورد نیاز نیز در این خصوص تامین شود.