زاینده رود جاری می ماند

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده در مدیریت بحران اصفهان آب زاینده رود از اسفند ماه سال گذشته برای کشت غله کشاورزان جاری شد و این آب تا پایان کشت نیز جاری خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه زمان اتمام آبیاری کشت غله در اوایل خرداد ماه سال جاری است، افزود: از این زمان به بعد به مرور خروجی آب زاینده رود محدود خواهد شد و تلاش بر این است تا حیات زاینده رود همچنان حفظ شود.

شیشه فروش در ادامه سخنان خود با اشاره به بارشهای اخیر در اصفهان اظهار داشت: بارش تگرگ در جنوب شرقی اصفهان در برخی از نقاط باعث جاری شدن آب شد.

مدیر کل حوادث غیر مترقبه استان اصفهان افزود: این بارش در خورو بیابانک باعث آب گرفتگی 40 واحد مسکونی و آبگیری سد آب بازیاب شد اما خساراتی نیز به کشاورزان وارد کرد.

شیشه فروش با اشاره به بارندگیهای مطلوب بهار امسال در اغلب نقاط کشور اظهار امیدواری کرد ضمن جاری بودن زاینده رود مشکل کم آبی در کشور پیش نیاید.