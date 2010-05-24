شاتل آتلانتیس به زمین باز می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاتل آتلانتیس به همراه 6 سرنشین خود در 26 می 2010 ، یعنی دو روز دیگر به زمین رسیده و در پایگاه فضایی کندی فرود خواهد آمد.

با اتمام این ماموریت، تنها دو پرواز دیگر در برنامه شاتلهای ناسا باقی مانده است، برنامه ای که توسط رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا متوقف شد و در ادامه رویای فضایی وی برای بازگشت به ماه، توسط باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا از به واقعیت گراییدن محروم ماند.

باراک اوباما در ماه فوریه با اعلام پایان یافتن برنامه فضایی موسوم به Constellation گرایش سازمان ناسا را به سوی تمرکز بر توسعه سیستمهای راکتی که بتوانند انسانها را به اعماق فضا ببرند تغییر داد.

شاتل آتلانتیس که اتاقک تحقیقاتی روسها، باطری های جدید ایستگاه و دیگر قطعات تعویضی و یدکی را به همراه خود به فضا برده بود، پس از پایان ماموریتش برای انجام ماموریت احتمالی نجات برای آخرین پرواز شاتل اندیور آماده خواهد شد. در عین حال احتمال ادامه یافتن برنامه شاتلهای ناسا تا ماه ژوئن سال 2011 وجود دارد که در این صورت یک پرواز دیگر در انتظار آتلانتیس خواهد بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، آتلانتیس که توسط شرکت "راک ول اینترنشنال" ساخته شده است، در آوریل 1985 به پایگاه فضایی کندی حمل شد و در اکتبر 1985 اولین سفر فضایی خود را آغاز کرد.