سرانه فضای سبز مشهد به 9.7 متر مربع افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خلیل کاظمی ظهر سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به تقویت روحیه گیاه دوستی و پرورش آن در بین مردم افزود: با افزایش سرانه فضای سبز شهری می توان در سطح میادین، بلوارها و پارک ها از لحاظ روحی و روانی احساسی ماندگار را بوجود آورد.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: احداث باغ بام ( باغ بومی ) از مهمترین برنامه های خدمات شهری است که با این طرح کاشت گل و گیاه در پشت بام ها باعث زیبایی، آرامش و ایجاد فضایی سالم در محلات سطح شهر خواهد شد.

کاظمی بیان کرد: در سال جدید و عید نوروز امسال یک میلیون و 200 هزار شاخه گل توسط خدمات شهری شهرداری مشهد کاشته شد که بیشتر این گیاهان در سطح شهر قرار گرفت.

وی ادامه داد: امسال پارک های سطح شهر مشهد مورد توجه ویژه ای از لحاظ گل و گیاه قرار خواهد گرفت.

کاظمی به ایجاد کمربند سبز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هزار و 600 هکتار کمربند سبز از جنوب تا محدوده ویرانی در مشهد احداث شده و در محور شمالی نیز کمربند شمالی را می توان احداث کرد.

