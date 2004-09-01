بازيكن خارجي جديد بسكتبال نگارسنگ شهركرد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم مكاتباتي را با بازيكناني ازآمريكا، بلاروس واوكراين انجام داده وتدارك ومشخصات چند بازيكن را دريافت داشته است، اما هنوز مقدمات اوليه هم براي استخدام اين بازيكنان انجام نپذيرفته چرا كه كادرفني نگارسنگ معتقد است كه فقط نبايد به مشخصات ومدارك ارسالي بازيكنان اكتفا كرد بلكه بايد آنان را درزمين تمرين ومسابقه محك زد و سپس درمورد بستن قرار داد با آنان وارد مذاكره شد.

درحاليكه دست اندركاران تيم بسكتبال نگارسنگ شهركرد بيشترين مكاتبات را با چند بازيكن آمريكايي انجام داده اند، اما چنانچه بازيكن پست پنج شاخص ديگري ازكشورهاي همجوار باشند. درراه عقد قرارداد با آنان، مصرانه تراقدام خواهند كرد.

پيشرفت تيم بسكتبال نگارسنگ شهركرد

چهره تيم بسكتبال نگارسنگ شهركرد ازسال گذشته تا به امسال كاملا تغييركرده وپيشرفت سريع آن كاملا محسوس است. اين تيم كه درسالجاري با مربيگري محمد كسايي پوركاررا آغازكرده، با تغييروتحولي محسوس ودميدن روح جواني دركالبد تيم، گروهي منسجم، پرتلاش وجنگنده را فراهم ساخته كه مقابل تيم بسكتبال جوانان دريك بازي تداركاتي نشان دادند كه ميتوانند ازنتايج ضعيف سال گذشته دوليگ برترفاصله گرفته ودرمسابقات سالجاري، پرقدرت تروقوي ترظاهرشوند.

اين تيم دربازي مقابل تيم بسكتبال جوانان، با تكيه برضد حملات ودواندن توپ دربازي نشسته بيشتردرخارج ازمنطقه ذوزنقه كسب امتيازكرد، هرچند كه " ايگور" بازيكن اوكرايني نگارسنگ شهركرد درچند نوبت اززيرسبد نيزبه كسب امتيازمبادرت كرد. درتيم نگارسنگ شهركرد، آرمين توسلي، داود پوركاوه ومصطفي حسيني دركنارديگربازيكنان با هدايت خوب محمد كسايي پور وبازيهايي به مراتب بهتروقوي ترازسال گذشته را به نمايش گذاشته ودركسب امتيازموفق نشان دادند.