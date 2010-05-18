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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

پرورش 900 هزار راس دام توسط عشایر خراسان رضوی

پرورش 900 هزار راس دام توسط عشایر خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور عشایری خراسان رضوی از وجود 900 هزار راس دام در عشایر خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، علی اکبر معمارزاده ظهر سه شنبه در بازدید از مناطق عشایری شهرستان نیشابور افزود: عشایر مردمانی صبورند که بیشتر از راه دامداری زندگی خود را اداره می کنند و از اینرو هر سال راه ییلاق و قشلاق برای گذران زندگی طی می کنند.

مدیر کل امور عشایری خراسان رضوی گفت: عشایر استان خراسان رضوی با 30 هزار نفر یک درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند و این  جمعیت 900 هزار راس دام استان خراسان را دراختیار دارند.

مهندس افزود: عشایر استان با تولید حدود 90 هزار تن گوشت قرمز که معادل 10 درصد تولید گوشت استان است و همچنین 2 هزار و 500 تن لبنیات 52 هزار قطعه طیور 160 کلنی زنبورعسل و بافت بیش از 4 هزار متر مربع صنایع بافندگی از قبیل گلیم، جاجیم و تابلوفرش در هر سال سهم بزرگی در اقتصاد استان و حتی کشور دارند.
 
وی اظهارداشت: برای حمایت از اشتغال پایدار و ایجاد شغل عشایر در سال گذشته بیش از6.3 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و وام از طریق صندوق حمایت از توسعه و سیستم بانکی دراختیار این قشر قرار گرفته است.
کد مطلب 1085064

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