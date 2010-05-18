پرورش 900 هزار راس دام توسط عشایر خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، علی اکبر معمارزاده ظهر سه شنبه در بازدید از مناطق عشایری شهرستان نیشابور افزود: عشایر مردمانی صبورند که بیشتر از راه دامداری زندگی خود را اداره می کنند و از اینرو هر سال راه ییلاق و قشلاق برای گذران زندگی طی می کنند.

مدیر کل امور عشایری خراسان رضوی گفت: عشایر استان خراسان رضوی با 30 هزار نفر یک درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند و این جمعیت 900 هزار راس دام استان خراسان را دراختیار دارند.

مهندس افزود: عشایر استان با تولید حدود 90 هزار تن گوشت قرمز که معادل 10 درصد تولید گوشت استان است و همچنین 2 هزار و 500 تن لبنیات 52 هزار قطعه طیور 160 کلنی زنبورعسل و بافت بیش از 4 هزار متر مربع صنایع بافندگی از قبیل گلیم، جاجیم و تابلوفرش در هر سال سهم بزرگی در اقتصاد استان و حتی کشور دارند.

وی اظهارداشت: برای حمایت از اشتغال پایدار و ایجاد شغل عشایر در سال گذشته بیش از6.3 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و وام از طریق صندوق حمایت از توسعه و سیستم بانکی دراختیار این قشر قرار گرفته است.