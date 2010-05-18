پروژه بزرگراههای کرج نیازمند 400 میلیارد تومان اعتبار است

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتلاف زمان و انرژی و اعتبارات دولت در بحث ترافیک گفت: بحث ترافیک اکنون بعنوان یکی از سه اولویت مهم مشکلات و مسایل کشور باید مورد توجه قرار گیرد و با یک هماهنگی و برنامه ریزی دقیق همراه با رشد و گسترش سریع با بحث حمل و نقل هماهنگ شده بتوانیم در این جهت گامهای مثبت و محکمی برداریم که خود این بحث کنترل پروژه و مدیریت زمان می تواند تا حد زیادی به این موضوع کمک کند.

وی همچنین به بحث آموزش شهروندان در موضوع کنترل ترافیک اشاره کرد و از کارشناسان حوزه حمل و نقل و ترافیک خواست در این خصوص پیشنهادات سازنده علمی خود را ارائه نمایند.

این مسئول خاطرنشان کرد: وی رشد جمعیت کرج با زیرساخت ها متناسب نبوده و این امرباعث بروز مشکلات عدیده در کلانشهر کرج شده است.

وی بیان داشت: در این راستا شهرداری کرج و سایر ادارات همانند راهنمایی و رانندگی در تلاش هستند تا چند طرح ضربتی در جهت بهبود وضعیت عبور و مرور اجرا نمائیم که اگر این طرحها اجرایی شود تا حد زیادی معضل ترافیک و عبور و مرور در شهر کرج بهبود می یابد.

آقازاده گفت: مهمترین پروژه در جهت رفع معضل ترافیک شهر کرج را پروژه شبکه بزرگراههای کرج است و پروژه شبکه بزرگراههای کرج نیازمند 400 میلیارد تومان اعتباراست که تأمین آن واقعاً در توان شهرداری کرج نیست و امیدواریم که با مساعدت های دولت بتوانیم این پروژه عظیم را به نتیجه مطلوب برسانیم.