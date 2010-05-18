مالیات مصرف کنندگان محصولات صنعتی داخلی کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنایی صبح سه‌شنبه در بازدید از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی سلفچگان، توجه مسئولان استان و کشور به رفع مشکلات واحدهای صنعتی را خواستار شد و گفت: باید از سوی دستگاه‌های مختلف اهرم‌هایی چون کاهش مالیات را به عنوان تشویق برای مصرف کنندگان محصولات داخلی در نظر گرفته شود.



وی اضافه کرد: انتظار ما از مسئولان حمایت جدی از صنایع است و مصرف کنندگان بخش صنعت در استان هم مناسب است که از تولیدات واحدهای صنعتی استان قم بهره‌ببرند.



بنایی اظهار داشت: امروز شاهد هستیم با ایجاد و گسترش شهرک‌های صنعتی در سطح استان قم واحدهای مناسبی مشغول به کار شده و اشتغالزایی خوبی ایجاد شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی طی بازدید به شهرک صنعتی سلفچگان از واحد صنعتی پلاک سنگ، مجموعه کارخانه در حال ساخت قم آلیاژ به مساحت شش هکتار و تندگویان بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات این واحدهای صنعتی قرار گرفت.