بهشت اردیبهشت رو به پایان است/عطر سبزی کوهی مشام کوهستان را عطرآگین کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کوهستان پر است از گیاهانی که در دلشان راز هزار شفا و بهبودی نهفته است و دانشمندان و اطبای زیادی بر خاصیت شفابخشی معجزه گونه آنها تاکید کرده اند.

همه ساله با آغاز فصل بهار و سبز شدن کوهستان ها، بسیاری از گیاهان خودرو و صحرایی که اغلب خاصیت دارویی فراوان نیز دارند سر از زمین بیرون می آورند و مشتاقان طبیعت و ان نوع گیاهان را به کوهستان فرا می خوانند.

کوه های واقع در جاده چالوس کرج نیز این روزها میزبان مردمانی از تمامی سنین بر دامنه های خود است که برای استفاده از سبزی های آشنا و گیاهان صحرایی شناخته شده بر دامن کوهساران آمده اند تا علاوه بر گذراندن یک روز در دل طبیعت و استفاده از زیبایی های آن سبزی های کوهی را نیز توشه سفر یک روزه خود کرده و همراه ببرند.

سبزی های کوهی این منطقه که برخی از آنها با سایر کوهستان های کشور مشترک است نقش بزرگی در سبد غذایی خانواده های ساکن غرب استان تهران دارد و مواد اولیه پلو، کوکو و برخی خورشتهای محلی این مناطق را تشکیل می دهد.

یک شهروند 65 ساله کرجی که مشغول چیدن این نوع سبزی است به خبرنگار مهر گفت: هر سال اردیبهشت ماه به همراه همسرم به این منطقه می آییم تا از سبزی های کوهی دستچین کرده و برای طبخ به منزل ببریم.

وی افزود: اغلب این سبزی ها را می توان با قرار دادن در فریزر در تمام طول سال مورد استفاده قرار داده و به مصرف رساند.

شهروند دیگری نیز گفت: عطر و طعم سبزی کوهی به هیچ عنوان قابل مقایسه با سبزیجات گلخانه ای نیست و شاید هم به این دلیل است که در گذشته غذاها طعم بهتر و خواص بیشتری داشت چرا که آن زمان تنها این نوع سبزی ها در طبخ غذاها به کار گرفته می شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه زندگی شهرنشینی و آپارتمانها امکان کاشت سبزیهای خانگی را نمی دهند و سبزیجات گلخانه ای موجود در بازار نیز عطر و طعم مطلوبی ندارند.

این شهروند گفت: این فصل بهترین زمان برای چیدن این نوع سبزی است و استفاده از آنها به صورت تر و تازه در غذاهاست. این بانوی خانه دار بیان داشت: از سبزی های کوهی در پخت کوکو، پلو سبزی، آش و برخی دیگر از غذاها استفاده می کنیم، برخی دیگر از این سبزی ها نیز خواص دارویی دارند که آنها را خشک می کنیم و برای درمان از آنها استفاده می کنیم.

ریواس، سیرک، والک، آویشن، تره کوهی، قازیاقه، پونه، کنگرو ترشک از جمله معمول ترین گیاهان خودرو و سبزی های کوهی هستند که در این منطقه رشد می کنند و طبیعت دوستان را به سمت خود می کشانند.

جوان 29 ساله ای که با بیلچه ای کوچک سخت مشغول کند و کاو است، بیان می کند: قارچ کوهی یکی از انواع لذیذترین نوع قارچ است که معمولا پس از بارش باران و در اثر صاعقه و رعد و برق از زیر زمین بیرون می آید که با دقت فراوان می توان آنرا از زیر خاک بیرون آورد.

وی افزود: گاهی اندازه این قارچ ها از یک کف دست هم بزرگتر است. در میان مردمی که به صورت شخصی به کوه آمده و با کیسه های کوچک مشغول چیدن سبزی های مورد علاقه خود هستند چهره های آفتاب سوخته ای نیز به چشم می خورد که گویی چیدن سبزی ها و فروش آنها در شهر تنها راه کسب روزی شان است.

این روزها که مردم بیشتر وقت خود را خارج از خانه سپری می کنند و غذاهای فوری و فست فودها جایگزین مطبخ های قدیمی شده است، گذاری در طبیعت در فصل بهار و بهره بردن از سبزیهای پرخاصیت خودرو که عطر و طعمی بی نظیر دارند فرصتی است که باید همگان از آن بهره برند و با استفاده از این گیاهان و طبخ آنها در غذاهای ساده اما لذیذ و خوش عطر کمی از برنامه تکراری غذاهای گوشتی و آماده فاصله گرفته و با سبزیجات آشتی دوباره کنند.