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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

اجرای 120 برنامه به مناسبت هفته زن در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مسئول امور بانوان فرمانداری بجنورد گفت: در هفته مقام شامخ زن 120 برنامه پرمحتوا و کیفی در خراسان شمالی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سکینه نجات پور ظهر سه شنبه در دومین جلسه ستاد هفته بزرگداشت زن در جمع بانوان با برشمردن برنامه های اجرایی هفته زن در خراسان شمالی اظهار داشت: افتتاح خانه مددجویی در کمیته امداد امام خمینی(ره)، بازدید از طرحهای اشتغالزایی، دیدار با امام جمعه بجنورد، اعزام کاروان به مرقد امام خمینی (ره)، همایش سراسری بانوان، افتتاح نمایشگاه دستاوردهای زنان در بش قارداش بجنورد، دیدار با خانواده شهدا از اهم برنامه های اجرایی در این هفته است.

وی با اشاره به نشستهای تخصصی در حوزه مسائل بانوان افزود: برگزاری نشستهایی شامل زن اندیشه همت و کار مضاعف، زن خودباوری و تحکیم خانواده را از دیگر برنامه های اجرایی در این ایام یاد کرد.

وی در ادامه مسائل و مشکلات زنان حاشیه شهر و روستاها را نیز در دستور کار قرار داد و اضافه کرد: در نظر داریم با برگزاری نشستهای تخصصی در مناطق گرمه، راز و جرگلان مسائل و مشکلات زنان را بررسی و تا حدودی حل کنیم.

نجات پور گفت: زنان ضمن رسالت خطیر مادری کردن، رسالت مربی بودن نسبت به فرزندان را نیز بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: مادران پیشگام در مسائل آموزشی و تربیتی فرزندان هستند و اگر در راستای وظیفه خود عمل کنند به طور حتم مانع بسیاری از انحرافات و نابسامانی های جامعه خواهند شد.

وی گفت: باید به امر تعلیم و تربیت در خانواده توجه ویژه داشت و زنان در حقیقت سلامت جامعه را تضمین می کنند.
کد مطلب 1085172

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