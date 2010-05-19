مهدی طباطبایی‌نژاد تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: مجموعه تلویزیونی"ستاره‌باران" برای پخش از شبکه یک سیما تولید می‌شود. تاکنون حدود 90درصد از تصویربرداری این مجموعه به پایان رسیده است. گروه هم‌اکنون در شهرک سینمایی غزالی مشغول کار هستند.هفته آینده تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی به پایان می رسد.

وی ادامه داد: تدوین همزمان این سریال توسط رضا بهارانگیز انجام می‌شود وآرمان موسی‌پور ساخت موسیقی رابه تازگی آغاز کرده‌است. این مجموعه تلویزیونی وقایع سالهای 1342 را در قالب ارتباط دو دوست روایت می‌کند.

این مجموعه تلویزیونی در 4 قسمت از 12 تا 15 خرداد ماه از شبکه یک سیما پخش می‌شود. قاسم زارع، شهرام عبدلی، مینا جعفرزاده، مینا نوروزی وفرحناز منافی‌ظاهر دیگر بازیگران این سریال هستند.

بخشی از عوامل این مجموعه عبارتند از: حسن علی‌اسدی: مدیر تصویربرداری، فرخ فدایی :مدیر صدابرداری، سعید ملکان: طراح چهره‌پردازی .

