توسعه ژیمناستیک در مدارس فعلا در حد مطالعه است

منوچهر بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: ژیمناستیک به عنوان یک رشته پایه و تاثیرگذار می تواند در کیفیت بخشی و رشد و ارتقای مهارتهای حرکتی تاثیر بسیار عمیقی در ورزش دانش آموزی داشته باشد به همین دلیل در حال مطالعه هستیم تا شرایط لازم را برای توسعه این ورزش در دوره ابتدایی فراهم کنیم.

پیش از این از اعلام شده بود که قرار است ورزش ژیمناستیک در مدارس ابتدایی اجباری شود.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه " آیا زیر ساختهای موجود را برای توسعه این ورزش در مدارس مناسب می بینید؟" گفت: قرار نیست که تمام فنون ژیمناستیک را به دانش آموزان آموزش دهیم بلکه دانش آموزان می توانند برخی حرکات ابتدایی را با تجهیز مدارس به تشکچه یاد بگیرند.

بهمنی افزود: زیرساختهای لازم برای آموزش شنا به دانش آموزان ابتدایی در حال ایجاد است و از سال آینده آموزش این رشته برای دانش آموزان ابتدایی اجباری می شود.