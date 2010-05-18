شهرداری زنجان در آستانه بدهکاری قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسعود رضا خوشنام در جلسه علنی شورای شهر زنجان با اشاره اینکه به فرصت طلبانی که هر روز یک حکم جدید اجرایی در رابطه با شهرداری زنجان تهیه می کنند اخطار می کنیم که با چنین برنامه هایی برخورد جدی خواهیم کرد، افزود: متاسفانه روندی در شهر آغاز شده است که برخی افراد پس از گذشت سالها در مورد قسمتهایی از شهر ادعای مالکیت کرده و با حکم قضایی، شهرداری را دچار چالش می کنند.

وی ادامه داد: با این گونه افراد برخورد خواهیم کرد و از مسئولان نیز انتظار داریم شهرداری را در این خصوص یاری کنند.

خوشنام با بیان اینکه در مدیریت شهر با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم، افزود: مردم از همه مسئولان جدیت در کار را خواستار هستند به همین منظور باید همه با همدلی و تلاش و به دور از هرگونه تصمیمات مشخص، برای آبادانی شهر کوشش کنیم.

رئیس شورای شهر زنجان افزود: نظارت دقیق در اجرای برنامه بودجه، از وظایف تک تک اعضای شورا به شمار می رود و در نخستین گام، نظارت بر روند اجرای پروژه های عمرانی صورت گرفته است و باید عملکرد سازمان های زیر مجموعه شهرداری نیز زیر ذره بین اعضا قرار بگیرد زیرا نمره به مدیران شهرداری بر اساس نتایج نظارت ها خواهد بود.

خوشنام بودجه شورا را در راستای عدالت محوری در همه محلات عنوان کرد و افزود: در بررسی مفاد بودجه، سعی بر این شد تا همه محلات از خدمات شهرداری به نحو مطلوب برخوردار شوند.

وی شهر و استان زنجان را شایسته کسب نام دروازه شمالغرب دانست و گفت: عملگرایی باید در اولویت امور قرار گیرد و برنامه ریزی مناسب، گام نخست در این رابطه است.