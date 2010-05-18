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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۴۱

رایزنی هیئت فدراسیون سراسری زنان چین با مقامات ایرانی

در پی سفر مشاور وزیرامورخارجه و رئیس دفتر امور بین المللی زنان به کشور چین، هیئتی از فدراسیون سراسری زنان این کشور از تاریخ 23 تا 27 اردیبهشت ماه از کشورمان دیدن کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مزبور درجریان این سفر با خانم مجتهدزاده مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، خانم نوبخت رئیس شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و نظری مشاور وزیر امورخارجه و رئیس دفتر امور بین المللی زنان دیدار کرد.

در جریان این دیدارها مشترکات فرهنگی دو کشور، اهمیت نقش خانواده بویژه مادر در کشورهای شرقی، توجه دولت ها به بهداشت و تغذیه خانواده، لزوم همبستگی و تعامل میان نهادهای زنان در دو کشور، تبادل تجربیات موجود در زمینه های مختلف همانند کارآفرینی و اشتغال خانگی، اهمیت نقش زنان در استفاده از منابع و انرژی و حفاظت از محیط زیست و مبارزه با فقر زنان از طریق سیستم های جامع و فراگیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

"جن ین" معاون فدراسیون سراسری زنان چین ریاست این هیئت را به عهده داشت.

کد مطلب 1085289

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