رایزنی هیئت فدراسیون سراسری زنان چین با مقامات ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مزبور درجریان این سفر با خانم مجتهدزاده مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، خانم نوبخت رئیس شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و نظری مشاور وزیر امورخارجه و رئیس دفتر امور بین المللی زنان دیدار کرد.

در جریان این دیدارها مشترکات فرهنگی دو کشور، اهمیت نقش خانواده بویژه مادر در کشورهای شرقی، توجه دولت ها به بهداشت و تغذیه خانواده، لزوم همبستگی و تعامل میان نهادهای زنان در دو کشور، تبادل تجربیات موجود در زمینه های مختلف همانند کارآفرینی و اشتغال خانگی، اهمیت نقش زنان در استفاده از منابع و انرژی و حفاظت از محیط زیست و مبارزه با فقر زنان از طریق سیستم های جامع و فراگیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

"جن ین" معاون فدراسیون سراسری زنان چین ریاست این هیئت را به عهده داشت.