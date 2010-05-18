تصویب مجلس شرط موافقتنامه هسته ای / منتظر پاسخ گروه وین هستیم

مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توافق سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل در خصوص موضوع تبادل سوخت هسته ای برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، اظهار داشت: توافق صورت گرفته فعلا یک بیانیه است و از بیانیه نمی توان به عنوان توافقنامه هسته ای یاد کرد.

وی افزود: در صورتی که توافقی در موضوع هسته ای صورت بگیرد باید طبق اصل 77 قانون اساسی پس از بررسی جزئیات کامل آن در صحن علنی به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

نماینده سمنان در مجلس تصریح کرد: برای حصول اطمینان از انجام توافقنامه به منظور تبادل سوخت هسته ای پس از اینکه جمهوری اسلامی ایران بعد از یک هفته آمادگی خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد باید منتظر ارائه نظر گروه وین برای موافقت در زمینه تبادل سوخت هسته ای باشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر نمی توان گفت که توافق صورت گرفته صد در صد عقب نشینی یا پیروزی بوده است، عنوان کرد: توافقی که روز گذشته صورت گرفت امضای بیانیه ای بین سه کشور ایران، ترکیه و برزیل بود که باید منتظر ماند و نتیجه و آثار آن را ملاحظه کرد.