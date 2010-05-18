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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۰۴

نرخ بیکاری در همدان 18 درصد اعلام شد

نرخ بیکاری در همدان 18 درصد اعلام شد

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان گفت: طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در استان همدان 18 درصد است که این رقم برای استان همدان تاسف بار است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی بعد از ظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان با تاکید بر اینکه مدیران باید با تمام توان به سمت تک رقمی کردن این عدد حرکت کنند، اظهار داشت: اجازه نمی دهیم کم کاری و ضعف مدیران تا پایان سال ادامه داشته باشد و چنانچه مدیران پیگیری و کار اشتغال را به معاونین یا کارشناسان دیگری محول می کنند باید این کارشناسان با رویه کار آشنا بوده و عیناً کار مدیر را انجام دهند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه تک رقمی کردن میزان بیکاری اولویت بنیادی، جهتگیری اصلی و هدفگذاری راهبردی مدیریت این استان در اجرای طرح و برنامه ها ی اجرایی امسال و سالهای آینده است، افزود: نرخ بیکاری در همدان با توجه به ظرفیتهای بالقوه طبیعی و سرمایه های انسانی همدان پذیرفتنی نیست.

وی با ذکر تاثیر منفی و فرابخشی بیکاری در ایجاد مسائل و مشکلات فردی و عمومی افزود: مجموعه توان، منابع و امکانات اجرایی و اداری باید متناسب با تحقق این هدف امسال و همه سال های اجرای برنامه پنجم توسعه جهت گیری و سازماندهی شوند.

وی ایجاد صنایع بزرگ و فرادستی، گسترس بنگاه های تولیدی زودبازده، افزایش ظرفیتهای اقتصادی کشاورزی و باغی، رونق بخشی به شبکه های ارتباطی حمل و نقل، ارتقا ظرفیت بخش خدمات و رونق صنعت گردشگری را از جمله مزایای نسبی و رقابتی استان همدان برای ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد خانوارها عنوان کرد.

پیریایی ابراز امیدواری کرد: با تحقق طرح ها و تمهیدات پیش بینی شده، میزان بیکاری در پایان امسال به 11 درصد جمعیت فعال استان همدان کاهش یابد.

کد مطلب 1085337

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