نرخ بیکاری در همدان 18 درصد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی بعد از ظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان با تاکید بر اینکه مدیران باید با تمام توان به سمت تک رقمی کردن این عدد حرکت کنند، اظهار داشت: اجازه نمی دهیم کم کاری و ضعف مدیران تا پایان سال ادامه داشته باشد و چنانچه مدیران پیگیری و کار اشتغال را به معاونین یا کارشناسان دیگری محول می کنند باید این کارشناسان با رویه کار آشنا بوده و عیناً کار مدیر را انجام دهند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه تک رقمی کردن میزان بیکاری اولویت بنیادی، جهتگیری اصلی و هدفگذاری راهبردی مدیریت این استان در اجرای طرح و برنامه ها ی اجرایی امسال و سالهای آینده است، افزود: نرخ بیکاری در همدان با توجه به ظرفیتهای بالقوه طبیعی و سرمایه های انسانی همدان پذیرفتنی نیست.

وی با ذکر تاثیر منفی و فرابخشی بیکاری در ایجاد مسائل و مشکلات فردی و عمومی افزود: مجموعه توان، منابع و امکانات اجرایی و اداری باید متناسب با تحقق این هدف امسال و همه سال های اجرای برنامه پنجم توسعه جهت گیری و سازماندهی شوند.

وی ایجاد صنایع بزرگ و فرادستی، گسترس بنگاه های تولیدی زودبازده، افزایش ظرفیتهای اقتصادی کشاورزی و باغی، رونق بخشی به شبکه های ارتباطی حمل و نقل، ارتقا ظرفیت بخش خدمات و رونق صنعت گردشگری را از جمله مزایای نسبی و رقابتی استان همدان برای ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد خانوارها عنوان کرد.

پیریایی ابراز امیدواری کرد: با تحقق طرح ها و تمهیدات پیش بینی شده، میزان بیکاری در پایان امسال به 11 درصد جمعیت فعال استان همدان کاهش یابد.