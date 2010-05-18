به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای عالی ورزش های همگانی به منظور بررسی توسعه وترویج ورزش های همگانی در بین اقشار مختلف مردم وبررسی نظام نامه ورزش همگانی بعدازظهر امروز در سازمان تربیت بدنی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا علی قره مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: ظرف 50 روز گذشته سه اتفاق مهم ومبارک در ستون ورزش های همگانی اتفاق افتاده است که اولی را می توان سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1389 در صحن امام رضا ع را عنوان کرد.

وی افزود : تصویب یک در صد بودجه ارگانهای دولتی به امر ورزش همگانی ونگرش دکتر سعیدلو به عنوان خط ومشی سازمان تربیت بدنی در دوران مدیریش را موارد بعدی است که باید آن را ذکر کرد.

قره ادامه داد: باید مصوبات شوارای ورزش های هعمگانی ضمانت اجرایی داشته باشد که در این راه قطعا به کمک صدا وسیما ،مطبوعات ،دانشگاه ها ،حوزه ها وآموزش وپرورش نیاز داریم البته من معتقدم تا زمانیکه مدیریت ورزش های همگانی جزیره ای وسلیقه ای باشد دچار مشکل هستیم.

سپس حمید قاسمی معاون سازمان تربیت بدنی نیز با ارائه نظام نامه ورزش های همگانی به حاضرین خواست تا نقطه نظرات خود را درباره این نظام نامه ارائه دهند وی همچنین اعلام کرد که هدف اصلی از تشکیل این شورا ء جهش بزرگ ورزش کشور به طرف ورزش های همگانی است که همه با هم باید کمک کنیم.

در این جلسه همچنین کیومرث هاشمی نیز با ابراز صحبت هایی آمادگی آموزش وپرورش را برای گسترش ورزش همگانی اعلام کرد.

اعضای شورایعالی ورزش همگانی، مرضیه اکبر آبادی، میترا روحی، حمید قاسمی، حمیدسجادی، کیومرث هاشمی، سردارآقامیر، سردارباران چشمه، امیر مجدآرا، علی قره، احمد گواری، غلامعلی علیپور، غلامرضا پارسا، حسن اسدی، سید محسن رحیمی، عبدالحمید احمدی، حسین ذکایی و مجید ندیری هستند.