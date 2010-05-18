ایستگاه مترو محمدشهر کرج ماه آینده راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نادر رضا نوری بعداز ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری همایش زلزله و ایمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایستگاه مترو محمدشهر کرج در بین راه مواصلاتی چندین استان کشور واقع شده است و می تواند به شهروندان شهرهای محمدشهر،مشکین دشت، اشتهارد، صفادشت و ... سرویس دهی کند.

وی افزود: با توجه به واقع شدن این ایستگاه در نزدیکی ترمینال مسافربری شهید کلانتری کرج، زیرگذری طی هشت ماه به منظور سهولت در عبور و مرور خودروها احداث شد.

این مسئول با اشاره به اینکه این زیرگذر دارای شش باند رفت و برگشت است، خاطرنشان کرد: همچنین چهار باند از اتوبان این محدوده تعریض شد.

نوری بیان داشت: به منظور امدادرسانی در مواقع حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله در ایستگاه های مترو رمپهایی در محدوده های ساسانی، شهرداری منطقه دو، میدان سپاه، سه راه رجایی شهر، دهقان ویلا، سرم سازی رازی، دانشگاه تربیت معلم، خیابان شهید یوشی نژاد، چهارراه طالقانی، دو رمپ در کمالشهر و شش رمپ در جاده ملارد تعبیه شده است.

مدیرعامل قطار شهری کرج و حومه اعلام کرد: در باند ریلی در هر ساعت حدود 70 هزار مسافر جابجا می شوند این در حالیست که در جاده هزار و 500 خودرو یعنی تنها شش هزار نفر در ساعت می توانند تردد کنند که این اهمیت مترو و قطار شهری را نشان می دهد.

وی ادامه داد: هم اکنون برای تکمیل و بهره برداری از مترو کرج و حومه 60 مهندس مشاور و 60 پیمانکار مشغول به فعالیت هستند.