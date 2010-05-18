تمسک به اهل بیت تنها راه حفظ دین است / ریشه حادثه کربلا در سقیفه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله موحدی کرمانی عصر سه شنبه در آخرین جلسه از جلسات سوگواری ایام شهادت حضرت زهرا (س) در مشهد افزود: اگر راه رهبری مسلمانان را در ماجرای سقیفه عوض نمی کردند، دنیا آن طور که امروز شاهدش هستیم نبود و فسادی در آن مشاهده نمی شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری به آیه مباهله نیز اشاره و تصریح کرد: با وجود این نشانه های قرآنی درباره اهل بیت و حضرت زهرا (س) باز هم حادثه تلخ مضروب شدن ایشان پیش آمد.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه وقایع پس از رحلت پیامبر (ص) مسیر تاریخ را عوض کرد، اذعان داشت: به نقل روایات، ریشه حادثه کربلا را باید در سقیفه که یک انحراف بزرگ در تاریخ اسلام به شمار می رود جستجو کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تاکیدات مقام معظم رهبری درباره بینش و بصیرت سیاسی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: استعمار سیاسی و اقتصادی استعمارگران از راه استثمار فرهنگی انجام می شود.

موحدی کرمانی با اشاره به بصیرت بخشی حضرت صدیقه اطهر (س) و با بیان اینکه آن حضرت این آگاهی بخش را درچند مرحله انجام داد، افزود: ایشان با وجود جراحاتی که داشت بازهم به روشنگری می پرداخت و این درسی است برای ما که باید برای بیداری امت اسلام از تمام توان خود استفاده کنیم.