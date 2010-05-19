به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس سلیمی شامگاه سه شنبه در گردهمایی مسئولان و کارشناسان دارالقرآن الکریم ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور که در مجتمع فرهنگی یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد از عدم استفاده از ظرفیت⁯های قرآنی انتقاد کرد و اظهار داشت: حقیقت مطلب این است که در حال حاضر ظرفیت⁯های بالقوه و بالفعل فعالان قرآنی کشور در اثرگذاری بر تعاملات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نادیده گرفته شده است.



وی ادامه داد: حقیقت این است که از این نیروی عظیم قرآنی استفاده نمی⁯شود. مهم نیست که اگر کسی بر اساس تکلیف شرعی و با تشخیص خودش اظهارنظر و یا انتقادی انجام دهد بلافاصله با یک جوسازی مواجه شود، در این مورد هراسی نیست.



سلیمی با بیان اینکه نظریات دلسوزانه بسیاری از پیشکسوتان و استادان قرآنی در طول 30 سال نادیده گرفته شده، تصریح کرد: اخیرا برخی از اساتید قرآنی انتقاد می⁯کنند و نظر می⁯دهند ولی این نظرات نادیده گرفته می⁯شود در حالی که باید به دیدگاه این گونه افراد که عمر خود را در راه قرآن صرف کرده⁯اند توجه شود.



کسی که انتقاد می⁯کند به دنبال پست و مقام نیست



عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن الکریم گفت: ممکن است وقتی کسی انتقاد می⁯کند این شبهه⁯افکنی صورت گیرد که این شخص به دنبال کسب پست و مقام است اما ما به افرادی که این گونه فکر می⁯کنند اطمینان می⁯دهیم که دنبال این مسائل نیستیم و ابدا نگرانی نداشته باشند و به وظایف خود ادامه دهند.



وی خاطرنشان کرد: فقط قاریان و حافظان قرآن نیستند که خدمات آنان نادیده گرفته شده است بلکه همه کسانی که در زمینه قرآن خدمت می⁯کنند اعم از قاریان، حافظان، مربیان، مترجمان، ناشران، استادان، محققان، مفسران، هنرمندان و خیران قرآنی و پژوهشگران و خبرنگاران قرآنی و بانیان جلسات قرآنی و همه کسانی که به قرآن عشق می⁯ورزند نادیده گرفته شدند.



انتقاد از اظهارات یک نماینده مجلس در مناظره تلویزیونی



سلیمی ادامه داد: البته منظور ما از انتقاد سیاه نمایی و نادیده گرفتن خدمات 30 ساله قرآنی نیست، من بر خلاف یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به گونه⁯ای در یک مناظره تلویزیونی سخن گفت که گویی در این 30 سال هیچ کاری در زمینه قرآن انجام نشده است، اصلا چنین اعتقادی ندارم.



وی افزود: این همه افتخارات قرآنی، مطرح شدن قرآن در تمام جایگاه⁯های بین⁯المللی و این همه شهدای قرآنی و زیرساخت⁯های فرهنگی که ایجاد شده است تلاش⁯هایی است که با توجه به توفیقات نظام و ظرفیت ملت، حمایت مقام معظم رهبری و همه امکاناتی که وجود دارد کارهای بسیار خوبی انجام شده اما این مقدار ناکافی است.



دلایل نادیده⁯گرفتن ظرفیت⁯های قرآنی



سلیمی با اشاره به دلیل نادیده⁯گرفتن ظرفیت⁯های قرآنی کشور گفت: دلیل نادیده گرفتن تجارب و ظرفیت قرآنی کشور این است که مشارکت نیروهای قرآنی به نحو شایسته در پنج مقوله سیاستگذاری، برنامه⁯ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی آن گونه که باید مد نظر قرار گیرد قرار نگرفته است.



وی ادامه داد: این پنج مقوله از یکدیگر منفک هستند اما اکنون شرایطی هست که برخی از این عزیزان خود قانون می⁯نویسند، خود اجرا می⁯کنند و خود نظارت و خودشان هم از خودشان تعریف می⁯کنند. این نگاه منطقی به فعالیت⁯های قرآنی کشور نیست.



عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن الکریم خاطرنشان کرد: امروز که نظام اسلامی در بعد سیاست خارجی به گونه⁯ای عمل کرده که غرب ذلیل شده و در موضع انفعال قرار گرفته، شایسته است در بعد مسائل داخلی و کارهای قرآنی با همین توفیقات حرکت کنیم.

وی گفت: چرا ایران در این زمینه الگو برای کشورهای اسلامی نشود و ما قدرت انجام این کار را داریم.



اجبار در فعالیت⁯های قرآنی پاسخگو نیست



سلیمی با بیان اینکه الزام و اجبار و تمرکز مطلق در برنامه⁯های قرآنی پاسخگو نیست، تصریح کرد: حرکت⁯های قرآنی یک مقوله پادگانی نیست که با بخشنامه و بفرموده بتواند به نتیجه برسد. باید به ایده⁯ها و نظریات همه عناصر قرآنی توجه شود.



وی گفت: اگر از این راهکار بهره نبریم حاصل آن این است که کاش تشکیلاتی درست می⁯شد و از ابتدای انقلاب تاکنون آمارهایی که توسط سازمان⁯ها و نهادهای متولی امور قرآنی و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت⁯های قرآنی داده شده را تجمیع می⁯کرد و در این زمینع من احتمال می⁯دهم که اگر این آمار تجمیع شود از جمعیت کل کشور سرریز شود .

عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن الکریم خاطرنشان کرد: چند سال قبل یک بارقه امیدی به قلب همه قرآنیان تابید و با عنوان نهضت قرآن آموزی دنبال شد، که باید به گونه⁯ای پیگیری می⁯شد و گزارش آن داده می⁯شد که در سراسر کشور این توفیقات را داشته است اما بدون اینکه این مرحله تا پایان برود و حداقل گزارشی شفاف در این زمینه داده شود بلافاصله قانون و مقرارت دیگری با عنوان «منشور توسعه فرهنگ قرآنی» ارائه شد.



وی تصریح کرد: قانون خصوصیاتی دارد که باید برای مردم توضیح داده شود زیرا اگر بیان نشود نتیجه آن این است که چند سال دیگر عنوان زیبای دیگری مانند افق طلایی قرآن، چشم⁯انداز قرآن نبوی و ده⁯ها عنوان دیگر که باز برای آن متنی انشا می⁯شود، می آید اما باز هم چند سالی می⁯گذرد و ما نتایج آن را متوجه نمی⁯شویم.



هیچ گروهی حق ندارد خود را قیم جامعه قرآنی بداند



سلیمی به راهکارهای برطرف شدن این مشکلات اشاره کرد و یادآور شد: چطور در زمینه علم زمین⁯شناسی اصل بهره⁯وری مهم⁯ترین اصل است اما در مقوله قرآنی مطرح نیست.



وی گفت: بهره وری در مسائل قرآنی این است که به نیروهای قرآنی کشور بها داده شود و نظریات آنها را بشنوند و اگر خوب بود عمل کنند هیچ گروهی در جمهوری اسلامی نباید خود را قیم جامعه قرآنی و امور قرآنی بداند و همه قرآنیان در این مقوله سهم و مشارکت دارند و باید سهم ایفا کنند در غیر این صورت کارها پیش نخواهند رفت.



وی دو عامل مشروعیت و مقبولیت را از عوامل موفقیت یک مدیر عنوان کرد و اظهار داشت: اگر رکن محبوبیت هم به این دو اضافه شود موفقیت آن را تضمین خواهد کرد.



عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن الکریم تصریح کرد: اگر جایی افرادی به عنوان مدیران قرآنی هستند مشروعیت آنان اعم از قانونی و شرعی مورد تائید است اما باید دید که مقبولیت در جامعه قرآنی هم دارند. اگر داشته باشند موفق هستند و اگر محبوبیت به آن اضافه شود در آن زمان عشق به یاری منطق خواهد آمد و این حرکت هم موفق خواهد شد.



کارگروه اندیشه قرآنی متشکل از 114 کارشناس خبره تشکیل شود



وی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد کرد که یک جمع حقوقی به بررسی و تنقیح تمامی ضوابط و مقرارت 30 ساله بپردازند و همه این مقرارت را روی میز بگذارند و متناسب با شرایط فعلی و نیازمندی⁯های جامعه، قانون و قواعدی را تدوین کنند و هر تغییری را متناسب با نیازها اعمال کنند.



سلیمی اظهار داشت: پیشنهاد مشخص من تشکیل یک کارگروه اندیشه قرآنی متشکل از 114 نفر از استادان و خبرگان قرآنی به تعداد سوره⁯های قرآن از تمام استان⁯ها و شهرهای کشور و به انتخاب اعضای جامعه قرآنی، هیئت⁯ها و کانون⁯ها و کسانی که در عرصه قرآن زحمت می⁯کشند است تا همه قرآنیان در دورافتاده⁯ترین مناطق کشور یقین کنند که نظریات آنان در یک جا مورد توجه است.

عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن الکریم خاطرنشان کرد: انتخاب 14 نفر از 114 نفر به عنوان هیئت امنا قرآنی این سرزمین مقدس با حضور یک نماینده از سوی مقام معظم رهبری به منظور تحقق منویات معظم له در سیاستگذاری برنامه⁯های قرآنی کشور باید مورد توجه قرار گیرد و اگر این گونه باشد خواهیم دید بحث قانونگذاری، بودجه متمرکز، اختصاص مشخص کلیه موقوفات قرآنی در سراسر کشور به این سازمان برای حرکات قرآنی و توزیع عادلانه بودجه و سایر موارد دیگر محقق خواهد شد. اگر به آحاد جامعه قرآنی بها داده شود و آنان را جذب کنند شاهد انسجام امور و حرکت پوینده جامعه قرآنی کشور خواهیم بود.



لزوم عبور از الفاظ قرآنی



وی در ادامه به تبیین جایگاه قرآنیان با ذکر دو روایت از پیامبر اسلامی پرداخت و گفت: پس از پیامبر اکرم(ص) بلندمرتبه⁯ترین انسان⁯ها علمای دین هستند و بعد از آنها اهل قرآن هستند که مرگ آنان همانند مرگ انبیای الهی است.



وی رسالت کارشناسان و مسئولان قرآنی را متفاوت⁯تر از سال⁯های گذشته عنوان کرد و یادآور شد: نقش کارشناسان و مسئولان قرآنی عبور از الفاظ قرآنی است و نخبگان قرآنی نباید تنها باید در صدد ترویج رفتار قرآنی در جامعه برآیند.



سلیمی اظهار داشت: آن زمانی که شاهد نزول و محو معضلات اجتماعی در جامعه باشیم در واقع شاهد ترویج فرهنگ قرآنی شدیم.



عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن الکریم با بیان اینکه اگر به دنبال کاهش آسیب‌های اجتماعی هستیم، باید بحث آموزش را بیشتر مورد توجه قرار دهیم، تصریح کرد: قرآن یکی از موثرترین منابع پیشگیری از وقوع جرم در اجتماع مسلمین است و باید از این خاصیت قرآنی به خوبی استفاده کنیم.



وی خطاب به کارشناسان و مسئولان قرآنی گفت: رسالت شما توسعه کمی و کیفی اقدامات و فعالیت‌های قرآنی در جامعه تا مرز رسیدن مردم به باور قرآنی است و اگر باور قرآنی بر اساس آموزه⁯های قرآنی در مردم به ویژه در نونهالان ایجاد شود دیگر شاهد بروز ناهنجاری⁯های اجتماعی نخواهیم بود.



لوازم ترویج فرهنگ قرآنی



وی ارتقای اطلاعات و معلومات قرآنی را یکی از ابزارهای تحقق این رسالت عنوان کرد و اظهار داشت: باید با زانوزدن در مقابل علمای دین بر اطلاعات و معلومات قرآنی خود بیفزائیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای قرآنی باشیم.



سلیمی تلاش بی⁯وقفه در ساحت مقدس قرآن کریم را از دیگر لوازم تحقق این رسالت برشمرد و گفت: هر چه در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی سرمایه⁯گذاری بیشتری داشته باشیم باز هم کم است.



وی ادامه داد: اخلاق و عملکرد قرآنی در جامعه باید یکسو باشد و نباید تضادی بین عقیده و عمل در هیچ زمینه⁯ای دیده شود.



وی تصریح کرد: امام خمینی(ره) قرآن را کتاب انسان⁯سازی و رهبر معظم انقلاب این کلام الهی را قانون اساسی انقلاب نامیدند آیا ما به این فرمایشات توجه داریم.



انتقاد از اظهارات نتانیاهو



وی ادامه داد: تروریست شرور منطقه و مفسد بارز، نتانیاهو در هفته قبل تفسیر قرآن کرده و می⁯گوید که از آنجا که در قرآن نام بیت⁯المقدس نیامده، مسلمانان حقی بر این سرزمین ندارند. اگر مشاوران او اولین آیه سوره مبارکه اسراء را به او گفته بودند که با صراحت از مسجدالاقصی سخن می⁯گوید چنین نظری نمی⁯داد.



سلیمی اظهار داشت: در چنین شرایطی که سران یهود به خود اجازه می⁯دهند در مورد قرآن شرح و تفسیر کنند رسالت قرآنیان زیاد است.



حضرت زهرا(س) تجسم قرآن کریم



سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: دقت در سه مرحله زندگی دوران تولد تا هجرت، از هجرت تا رحلت پیامبر و پس از رحلت پیامبر سزاوار تحلیل مفصل تاریخی است.



وی گفت: گرچه عمر حضرت فاطمه(س) کوتاه بود اما زندگی پربرکتی داشتند و در سنین خردسالی از دختران معصومه⁯ای بودند که در محاصره کفار و مشکرین در شعب ابیطالب حضور داشتند.



عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن الکریم از حضرت زهرا(س) به عنوان بانویی بی⁯بدیل یاد کرد و گفت: ایشان همان بانویی هستند که پس از هجرت شاهد غزوات و جنگ⁯های پیامبر اسلامی بودند و در جنگ احد پیکر قطعه قطعه شده حضرت حمزه و دندان⁯های شکسته شده پیامبر و چهره خون آلود حضرت علی(ع) را دیدند.



وی سخت‌ترین لحظه زندگی حضرت زهرا(س) را پرواز ملکوتی روح بلند نبی مکرم اسلام(ص) به آسمان دانست و گفت: آن حضرت پس از رحلت پدر بزرگوارشان ناملایمات فراوانی را متحمل شدند و به عنوان مدافع ولایت در برابر بدعت‌ها و کج‌روی‌ها ایستادگی کردند و آنچه که بیش از هر چیز قلب او را به درد می⁯آورد انحراف در جامعه مسلمین و پایمال کردن حقوق علی(ع) و اولاد ایشان بود.



سلیمی تصریح کرد: اگر می⁯بینیم که شخصیت بی⁯نظیری همچون پیامبر بوسه بر دستان حضرت زهرا(س) می⁯زنند به خاطر این است که همین دستان مدافع ولایت بود.



وی گفت: اگر می⁯بینیم پیامبر تمام قد در برابر این دختر آسمانی قیام می⁯کند به خاطر آن است که زهرا(س) مادر عترت است و اگر می⁯بینیم که غضب و مهربانی خداوند بسته به خشم و خشنودی حضرت زهراست برای اینکه او آئینه الله نور است.



عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن الکریم اضافه کرد: برخی⁯ها قرآن می⁯خوانند، برخی⁯ها این کلام الهی را تفسیر می⁯کنند، برخی⁯ها قرآن را ترجمه می⁯کنند، بعضی⁯ها تفسیر قرآن را بیان می⁯کنند اما حضرت زهرا(س) تفسیر قرآن شد و نام مقدس ایشان مترادف با قرآن است.



وی ادامه داد: اگر این بانوی بزرگوار بهترین الگوی قرآنی نبود حضرت مهدی(عج) این مادر را الگو و اسوه خود معرفی نمی⁯فرمود.



پیام حضرت زهرا(س) پاسداری از سنگر عفاف و حجاب است



وی با اشاره به نادیده⁯گرفتن حقوق زنان در کشورهای غربی اظهار داشت: غرب سردرگم عفاف و پاکدامنی جامعه ما را نشانه گرفته است و در این شرایط حساس پیام حضرت زهرا(س) پیام پاسداری از سنگر عفاف و حجاب است.



سلیمی گفت: آنان که حجاب را زندان زن می⁯دانند اشتباه می⁯اندیشند. زندان محیطی است محصور با دیوارهای مرتفع و قطور و غیرقابل نفوذ که برای خارج نشدن کسی از آن ساخته می⁯شود اما حجاب مانند قلعه⁯ای است که برج مستحکمی دارد و برای این بنا شده که کسی به آن وارد نشود.



این فعال قرآنی کشور اضافه کرد: همه بانوان باید در این مقطع حساس به رسالت خود توجه کنند.



سلیمی اظهار داشت: جهان هیچ راهی جز تسلیم در برابر قرآن و اسلام ندارد و به تعبیر امام علی(ع) همگان به سمت مکتب اسلام خواهند آمد.