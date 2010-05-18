به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که امروز همراه با تیم پرسپولیس به نتیجه تساوی مقابل سپاهان دست یافت، اظهار داشت: متاسفانه هرچه از اشتباهات داوری چشم پوشی می‏کنیم، بازهم نمی‏شود چون اشتباهات ادامه دارد.

وی حق پرسپولیس را از دیدار مقابل سپاهان پیروزی دانست و خاطرنشان کرد: البته بازی در نیمه نخست چنگی به دل نمی‎زند اما در نیمه دوم هر دو تیم به مراتب بهتر بازی کردند. ما در مجموع بازی چند موقعیت تک به تک داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم و به گل دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به وعده‏ای که در مورد جایگاه این تیم در جدول رده‎بندی رقابت‎های لیگ برتر داده بود، ادامه داد: از روز اول گفته بودم که پرسپولیس را در جایگاه سوم یا بالاتر قرار می‎دهم اما واقعا توان تیم در همین حد بود نه بیشتر.

دایی گفت: وقتی بازیکنانم از موقعیت‏ها استفاده نمی‏کنند و گل نمی‎زنند چه کار باید انجام دهم؟ باید خودم به داخل زمین بروم و بازی کنم؟

اگر پرسپولیس از موقعیت‎های خود استفاده می‎کرد، می‎توانست به عنوان تیم برنده از زمین بازی خارج شود. دایی با طرح این موضوع اظهار داشت: برای سال آینده ترکیب تیم را از همان ابتدای کار خوب تشکیل می‌دهیم چون نقاط ضعف تیم را می‎شناسیم و می‎دانیم که چه باید بکنیم.

وی ادامه داد: اصلا در مورد نتایج و جایگاهی که به دست آوردیم، قصد توجیه ندارم اما واقعیت این است که پرسپولیس در نیم فصل نخست امتیازات زیادی را از دست داد در حالیکه در نیم فصل دوم نتوانست آنها را جبران کند چون اکثر بازی‌ها را خارج از خانه برگزار کرد. با این حال از هوادارن عذرخواهی می‎کنم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اظهار امیدواری کرد که با این تیم بتواند قهرمان جام حذفی شود. وی در این زمینه اعلام کرد: البته شرایط بازی در تهران با تبریز متفاوت است. اما به هر حال از همین حالا برای فینال جام حذفی برنامه ریزی می‎کنیم تا بتوانیم قولی که به هواداران داده‌ایم را عملی کنیم.