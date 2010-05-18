به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که امروز همراه با تیم پرسپولیس به نتیجه تساوی مقابل سپاهان دست یافت، اظهار داشت: متاسفانه هرچه از اشتباهات داوری چشم پوشی میکنیم، بازهم نمیشود چون اشتباهات ادامه دارد.
وی حق پرسپولیس را از دیدار مقابل سپاهان پیروزی دانست و خاطرنشان کرد: البته بازی در نیمه نخست چنگی به دل نمیزند اما در نیمه دوم هر دو تیم به مراتب بهتر بازی کردند. ما در مجموع بازی چند موقعیت تک به تک داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم و به گل دست یابیم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به وعدهای که در مورد جایگاه این تیم در جدول ردهبندی رقابتهای لیگ برتر داده بود، ادامه داد: از روز اول گفته بودم که پرسپولیس را در جایگاه سوم یا بالاتر قرار میدهم اما واقعا توان تیم در همین حد بود نه بیشتر.
دایی گفت: وقتی بازیکنانم از موقعیتها استفاده نمیکنند و گل نمیزنند چه کار باید انجام دهم؟ باید خودم به داخل زمین بروم و بازی کنم؟
اگر پرسپولیس از موقعیتهای خود استفاده میکرد، میتوانست به عنوان تیم برنده از زمین بازی خارج شود. دایی با طرح این موضوع اظهار داشت: برای سال آینده ترکیب تیم را از همان ابتدای کار خوب تشکیل میدهیم چون نقاط ضعف تیم را میشناسیم و میدانیم که چه باید بکنیم.
وی ادامه داد: اصلا در مورد نتایج و جایگاهی که به دست آوردیم، قصد توجیه ندارم اما واقعیت این است که پرسپولیس در نیم فصل نخست امتیازات زیادی را از دست داد در حالیکه در نیم فصل دوم نتوانست آنها را جبران کند چون اکثر بازیها را خارج از خانه برگزار کرد. با این حال از هوادارن عذرخواهی میکنم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اظهار امیدواری کرد که با این تیم بتواند قهرمان جام حذفی شود. وی در این زمینه اعلام کرد: البته شرایط بازی در تهران با تبریز متفاوت است. اما به هر حال از همین حالا برای فینال جام حذفی برنامه ریزی میکنیم تا بتوانیم قولی که به هواداران دادهایم را عملی کنیم.
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