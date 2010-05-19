استان قزوین در تولید نهال گردوی پیوندی پیشرو است

محمد پیله فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در حال حاضر پنج تولیدکننده در استان قزوین در تولید این گونه نهال ها فعال هستند.

وی افزود: همچنین 400 اصله از درختان نامرغوب ضیاء آباد تاکستان به روش سرشاخه کاری پیوند شده اند که با این عمل ضمن اصلاح درختان باردهی آنها پس از دو سال شروع می شود.

پیله فروش در ادامه با اشاره به این نکته که در حال حاضر بخش زیادی از نهال گردوی پیوندی کشور بصورت بذری تولید می شود، تأخیر در باردهی، مشکل برداشت محصول، حساسیت به آفات و بیماری را از مشکلات باغات گردو با پایه بذری دانست.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد : روشهای مختلفی جهت پیوند نهال و درختان گردو در استان استفاده شده که این روشها با برگزاری کلاسهای ترویجی و آموزشی با حضور اساتید مجرب به باغداران و تولیدکنندگان نهال آموزش داده شده است.



کشت عدس در چهارهزار هکتار از اراضی شهرستان تاکستان

جهانگیر کاووسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان به خبرنگار مهر در قزوین گفت: در سال زراعی جاری بیش از چهار هزار و 105 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت عدس دیم رفته است.

کاووسی افزود: همچنین با توجه به بارش نزولات جوی در سال جاری بیش از یک هزار و 850 هکتار از اراضی این شهرستان به زیر کشت نخود دیم رفته است که بیشترین اراضی دیم این شهرستان در منطقه کوهستانی قاقازان و حوزه فعالیت مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی یحیی آباد قرار دارد.

وی پیش بینی کرد در سال جاری بیش از دو هزار و 463 تن عدس و 800 تن نخود از اراضی دیم این شهرستان برداشت شود.