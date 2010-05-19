شاهین بوشهر تیم اخلاق لیگ نهم/ سه هزار دقیقه بدون کارت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سه هزار و 60 دقیقه بدون دریافت یک کارت قرمز برای شاهین بوشهر نشان دهنده بازی های جوان مردانه است که بازیکنان این تیم در فصل 88- 89 لیگ برتر داشته اند.

در همین خصوص مدیر عامل باشگاه شاهین بوشهر به مهر گفت: بازیکنان شاهین در این فصل مکتب شاهین که نشأت گرفته از اخلاق و ورزش در کنار تحصیل است را زنده نگه داشتند.

مجید حسینی کنگانی افزود: شاهین در فصل جاری در هفته های زیادی به عنوان تیم اخلاق معرفی شد و حتی در برخی بازی های بازیکنان این تیم حتی کارت زرد نیز دریافت نکردند.

وی با بیان اینکه ترویج ورزش جوانمردانه از اولویت های این باشگاه و این تیم بوده و خواهد بود، گفت: در کنار بازیکنان این تیم که بسیار با اخلاق و جوانمردانه بودند، هوادران این تیم نیز در میان هواداران دیگر استان های کشور بی همتا بودند.

مدیر عامل باشگاه شاهین بوشهر گفت: در همین راستا از بازیکنان طی مراسمی تجلیل خواهیم کرد تا شاهین الگویی برای دیگر تیم ها در کشور باشد.