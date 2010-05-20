تبدیل زمینهای کشاورزی به ساختمان/ کشاورزان امروز کارگران فردا!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تغییر کاربری اراضی از مهمترین چالشهای فراروی کشاورزی استان است که روند رو به رشد این پدیده به حدی است که بخش قابل توجهی از اراضی مرغوب گلستان را از تولید خارج کرده است.

گسترش تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی علاوه بر از رده خارج شدن این اراضی از تولید، کشاورزان و فعالان عرصه کشاورزی را در آینده ای نه چندان دور به کارگران و سرایدارن ویلاها، مبدل می کند.



قانون "حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها" در سال 74 به تصویب رسید و در سال 87 این قانون اصلاح شد تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند، اما اینکه تا چه اندازه موفق بوده، جای سئوال و بررسی دارد.

برآیندها نشان می دهد که با گذشت یک دهه پس از تصویب این قانون شاهد گسترش حاشیه شهرهای بزرگ و تبدیل اراضی کشاورزی و باغها به اماکن تجاری و مسکونی هستیم و در سالهای اخیر به دلیل به صرفه نبودن کشاورزی و افزایش قیمت اراضی، روند ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی گلستان روبه رشد است.

جمعی از اهالی و مسئولان مناطق مختلف گلستان با اشاره به روند رو به رشد تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر لزوم ارائه برنامه جامع و اصولی، بررسی پیامدها و شناخت راهکارها برای کنترل این معضل تاکید کردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون روند تخریب اراضی کشاورزی و اراضی جنگلی و ساخت ویلا و ساختمان در گلستان که به قطب کشاورزی کشور معروف است، روبه رشد است، این درحالیست که برخی افراد غیربومی و سودجو، اراضی کشاورزی و جنگلی را با قیمت کم خریداری نموده و آن را برای فروش به قطعات مختلف تبدیل کرده اند و اقدام به ساخت و ساز می کنند.

بر اساس اعلام مسئولان، سال گذشته تنها در شهرستان گنبد کاووس 169 هزار و 907 مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی انجام شده است.



گندم و جو، برنج، عدس، لوبیا، برنج، کلزا، سیب زمینی، پنبه، دانه های روغنی و ... از جمله محصولاتی است که در سطح حدود ‪650 هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان کشت می شود.

یک کشاورز گنبدی در این خصوص عنوان کرد: روند ساخت و ساز و ویلاسازی در اراضی منطقه رو به رشد است و هجوم افراد غیربومی برای خرید اراضی کشاورزی در این منطقه رشد چشمگیری یافته است.

حسین محمدی یادآور شد: تا چند سال قبل زمین بر اساس خروار و میزان تولید محصول در منطقه فروخته می‌شد ولی اکنون قیمت‌ها چند برابر شده است.

وی اظهار داشت: هر روز مشتریان غیربومی زیادی برای خرید زمین کشاورزی و ساخت شهرک مراجعه می‌کنند و قیمت‌های کلان پیشنهاد می‌کنند، درحالیکه این زمین میراث اجدادی من است و از مسئولان تقاضا دارم که خدمات مناسب را برای فعالیت کشاورزی ارائه دهند.

یک کشاورز گرگانی نیز اظهار داشت: برای جلوگیری از روند تفکیک اراضی در این منطقه باید برنامه اصولی ارائه شود، زیرا تفکیک اراضی در اراضی ای که توجیه ‌اقتصادی از نظر کشاورزی دارد، غیرقانونی است.

محمد اسلامی اظهار داشت: وقتی کشاورز منطقه که به کشاورزی و دامپروری فعالیت دارد، مخارج زندگی‌اش تامین نمی‌شود، چاره‌ای جز فروش زمین و ویلاسازی ندارد یا وقتی کشاورزی پس از ‪ ۲۰‬سال کار کشاورزی هنوز محتاج مخارج اولیه زندگی باشد، مجبور است که زمین خود را بفروشد و یا به ساخت و ساز بپردازد.



کشاورز دیگری بیان داشت: ساختمان سازی و فروش و تفکیک اراضی کشاورزی به صورت غیرقانونی در منطقه نگران‌کننده است و مسئولان امر بویژه جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تفکیک اراضی کشاورزی در منطقه ضعیف عمل کرده‌اند.

جعفر دودانگی یادآور شد: روند خرید و فروش اراضی مستعد کشاورزی به صورت غیرقانونی در این بخش شتاب یافته و توجهی به این بحران نمی‌شود ارائه خدمات مطلوب نهادهای مربوط از جمله راهکارها برای کنترل روند خرید و فروش غیرقانونی اراضی کشاورزی منطقه است.

به گفته دودانگی، وقتی کشاوری چند هکتار زمین دارد و مخارج زندگی‌اش تامین نمی‌شود چاره‌ای جز فروش زمین کشاورزی ندارد.



رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی گنبد کاووس گفت: سال گذشته 169 هزار و 907 متر مربع تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در شهرستان گنبد انجام شده است و در این زمینه 28 پرونده تشکیل و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.



ابراهیم ارازی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین از پرونده های ارسالی، بعد از اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال گذشته برای 78 مورد رای قضایی صادر شد که از این تعداد 40 مورد رای قلع و قمع بود که 10 مورد اجرا شد.



وی خاطرنشان کرد: کار شناسایی و برخورد با تغییر کاربری های غیرمجاز توسط کارشناسان و اکیپهای گردشی و مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهرستان در دست اجراست.



ارازی بیان داشت: تغییر کاربری اراضی از مهمترین چالشهای فراروی است که گسترش و روند به رو رشد این پدیده به حدی است که بخش قابل توجهی از اراضی مرغوب شهرستان را در آینده از تولید خارج می کند.



وی از مسئولان بخشهای مختلف مانند دهیاران، راه و ترابری، بنیاد مسکن، شرکت گاز، مخابرات و ... برای پیشگیری از این معضل تقاضای همکاری کرد.



وی تاکید کرد: تبدیل کنندگان غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات علاوه بر محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی برای بار اول به یک تا سه برابر بهای روز زمین جریمه و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم می شوند.



به هر روی برای کنترل روند تفکیک و تغییر کاربری اراضی باید از بخش کشاورزی حمایت بهینه‌ای صورت گیرد، درحالیکه گرانی نهاده‌های کشاورزی، کمبود آب زراعی، نبود جاده دسترسی و پایین‌بودن قیمت و خرید تضمینی نشدن محصولات از جمله مشکلات بخش کشاورزی در گلستان است که روند ساخت و ساز در اراضی کشاورزی را شتاب بخشیده است.



برخورد نامناسب، صدور غیرقانونی مجوز، قیمت کم زمین، آب و هوای مناسب و حمایت نشدن از بخش کشاورزی از جمله دلایل تشدید روند تفکیک و تغییر کاربری اراضی در گلستان است.