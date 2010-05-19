افشاگری فرمانده عملیات بغداد/ سران القاعده در دانشگاه ملک فهد ریاض پرورش می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، سرلشگر "قاسم عطا" با اشاره به فعالیت یگان اطلاعاتی در زمینه دستگیری البغدادی تاکید کرد: برای کوتاه کردن فعالیت سرکرده جدید القاعده تلاش می کنیم تا وی را هر چه زودتر دستگیر کنیم.

خاطرنشان می شود، القاعده اخیرا ابوبکر البغدادی را به عنوان فرمانده جدید خود در عراق تعیین کرده است.

سخنگوی فرماندهی عملیات بغداد با اشاره به اینکه القاعده از کمبود منابع مالی در رنج است، افزود: این گروه تروریستی برای بدست آوردن منابع مالی لازم برای انجام عملیات های خود رو به سرقت آورده است.

سرلشگر قاسم عطا در کنفرانس خبری روز گذشته خود در بغداد، تصاویر دو تن از سرکردگان القاعده که در حین سرقت و طراحی عملیات های تروریستی دستگیر شده اند، را به نمایش گذاشت و افزود: یکی از این تروریست ها که از فرمانده هان القاعده به شمار می رود، "عبد عزام صالح مسفر القحطانی" ملقب به "سنان (نیزه) سعودی" است که متولد سال 1979 بوده و فارغ التحصیل دانشگاه ملک فهد ریاض است. وی پس از فارغ التحصیلی با درجه ستوان وارد ارتش عربستان شده و در سال 2004 با ورود به عراق به عنوان مسئول امنیتی القاعده در بغداد فعالیت کرده است.

سخنگوی فرماندهی عملیات بغداد با اشاره به اینکه قحطانی یک بار توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شده است، افزود: وی با هویت جعلی پس از گذشت مدتی آزاد شده است.

بر این اساس، این سرکرده سعودی القاعده در نظر داشته با دستبرد به بانک اسلامی بغداد، منابع لازم برای حملات تروریستی خود را به دست آورد.

سرلشگر قاسم عطا در ادامه افزود: وی در نظر داشته علاوه بر عملیات های تروریستی در بغداد که هدفی جز افزایش تنشهای مذهبی نداشته است، علیه مرقدهای شریف ائمه اطهار در شهرهای نجف و کربلا نیز عملیات انجام دهد.