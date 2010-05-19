مردم شهر ارفورت آلمان سعدی و حافظ را به خوبی می شناسند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، "او اشپانگن برگ" شامگاه سه شنبه در حاشیه حضور شهرداران راه ابریشم در شیراز در جمع خبرنگاران افزود: "گوته" در کتاب دیوان شرق وغرب بارها از حافظ و سعدی سخن گفته است.

وی با اشاره به مشترکات فرهنگی شیراز و ارفورت نیز بیان کرد: شیراز به عنوان شهر گل و بلبل مشهور است و شهر ارفورت نیز به عنوان شهر باغات شهره است.

"او اشپانگن برگ" همچنین در پاسخ به سئوالی پیرامون تمایل برای خواهرخواندگی این دو شهر نیز گفت: شهرهای ارفورت و شیراز دارای سوابق تاریخی هستند واین باعث همدلی بیشتر با مردم شیراز خواهد بود و می تواند مباحث خواهر خواندگی را قوت بخشد که در این راه نیاز به برنامه ریزی دقیق تر احساس می شود.

معاون شهردار ارفورت آلمان افزود: حضور در این همایش بهترین راه در توسعه روابط شیراز وارفورت بوده که ما این دعوت را قبول کردیم و اولین قدم را برداشتیم.

وی تصریح کرد: ما تمایل فراوان به توسعه روابط اقتصادی بین شیراز و ارفورت داریم وامروز می توانیم در مسائل انرژی خورشیدی، ماشین سازی و تصفیه فاضلاب تجربیات خود را در اختیار مردم شیراز قرار دهیم و تبادل نظرهای مختلفی را در مباحث ترافیک شهری و بازیافت ضایعات زباله ای داشته باشیم.

در ادامه عضو شورای شهر ارفورت با اشاره به اهمیت همکاری مسئولین شیراز و این شهر تاکید کرد: حضور ما در این همایش اولین قدم در راه رسیدن به همکاری و همدلی دو شهر بزرگ از این دو کشور است.

کارتن گلوریا با بیان اینکه انرژی الکتریسیته و خورشیدی جز تخصصات ما محسوب می شود، بیان کرد: تولید انرژی از نور خورشید و بازیافت دوباره زباله ها از تخصصات روز در شهر ارفورت بوده که می توان در صورت تقاضای مسئولین شیراز در اختیار کشور ایران و مردم شیراز قرار دهیم.