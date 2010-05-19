تجربیات شیراز را برای برگزاری همایش راه ابریشم استفاده می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سوی وانگ شینگ شامگاه سه شنبه در حاشیه حضور اعضای شرکت کننده در همایش شهرداران راه ابریشم در شیراز در جمع خبرنگاران افزود: دولت چین سهم بسیار زیادی در فعالیت راه ابریشم و توسعه راه جدید ایفا می کند.

وی بیان کرد: اولین هدف ما برای حضور در شیراز شناخت بیشتر از مردم این شهر است و اینکه بتوانیم از تجربیات شیراز در برگزاری این همایش استفاده کنیم و از طرفی موقعیت مناسبی را به عنوان تبادل نظر و تجربه به ایرانیان داشته باشیم.

مرکز تجاری ایران در سودان توسعه روابط طرفین را در پی دارد

وزیر سابق برنامه ریزی و آبادانی عمومی در استان خارطوم سودان نیز گفت: ایجاد مرکز تجاری ایران در سودان باعث توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور می شود.

عبدالوهاب عثمان نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص زمینه های موجود برای حضور فعالان عرصه اقتصاد ایرانی در کشور سودان نیز بیان کرد: اتاق بازرگانی مشترک ایران و سودان در حال حاضر در مکانی خاص در شهر خارطوم قرار دارد و حدود یک ماه قبل تفاهمنامه ای برای ایجاد مرکز تجاری و همکاری بیشتر تجار ایران و سودان منعقد شد که بر این اساس فعالان ایران بتوانند در زمینه های اکتشافات نفت و معدن حضور گسترده در سودان داشته باشند.

وی بیان کرد: امروز کشورهای مالزی، هند و چین در مباحث نفت و معدن سودان همکاری دارند ولی از آنجایی که بین ما و مردم ایران روابط فرهنگی و دینی عمیق وجود دارد در تلاشیم که روابط خود را با ایران توسعه دهیم و زمینه های سرمایه گذاری را برای تجار و بازرگانان ایرانی فراهم کنیم.

وزیر سابق برنامه ریزی و آبادانی عمومی در استان خارطوم سودان تاکید کرد: در حال حاضر تمامی زمینه های توسعه برای حضور سرمایه گذاران ایرانی در سودان فراهم است و امیدواریم با توسعه روز افزون همکاریها میان دو کشور ایران و سودان و تبادل افکار دو جانبه شاهد پیشرفت هر دو شهر بزرگ از دو کشور باشیم.

در ادامه محمد الامین الشریف مشاور والی استان الجزیره سودان نیز بیان کرد: امیدواریم حضور ما در این همایش بتواند کمک شایانی را به توسعه روابط شیراز و سودان داشته باشد و ما امروز در تلاش هستیم که در این محل فرصتی برای آشنایی دو جانبه و تبادل تجربیات ایجاد کنیم و با توسعه سرمایه گذاری در کشور پیشرفت صنعتی، کشاورزی و اقتصادی روزافزون را شاهد باشیم.