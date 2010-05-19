اوباما به لابی صهیونیستها قول فشار بر ایران داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال "نیوز آسیا"، در این دیدار که روز سه شنبه صورت گرفت باراک اوباما همچنین برنامه های خود را برای تقویت امنیت رژیم اسرائیل و حمایت از تحریم ایران تشریح کرد.

دیدار اوباما با 37 یهودی عضو حزب دموکرات در حالی صورت می گیرد که پس از انتقادات کاخ سفید از شهرک سازی رژیم اسرائیل در بیت المقدس تردیدهایی در برخی از یهودیان آمریکا و اسرائیل درباره حمایت رئیس جمهوری آمریکا از این رژیم بوجود آمده است.

کاخ سفید خبر داد که اوباما در نشست بعد از ظهر روز گذشته ابتدا در یک دیدار یک ساعت و نیمه با قانونگذاران یهودی با آنها درباره برنامه دولتش برای اعمال فشار بر ایران و تعهد مشترک برای آنچه امنیت خاورمیانه خواند، سخن گفت.

کمک 205 میلیون دلاری به رژیم اسرائیل برای کمک به این رژیم به منظور استقرار سامانه ضد موشکی تحت عنوان "گنبد آهنین" برای مقابله با پرتاب موشک های فلسطینیان و حزب الله از دیگر موضوعات گفتگو بین دو طرف بود.