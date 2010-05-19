  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

اوباما به لابی صهیونیستها قول فشار بر ایران داد

اوباما به لابی صهیونیستها قول فشار بر ایران داد

رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با اعضای یهودی کنگره آمریکا و حامیانش اسرائیلی اش، به آنها درباره فشار بر ایران قول داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال "نیوز آسیا"، در این دیدار که روز سه شنبه صورت گرفت باراک اوباما همچنین برنامه های خود را برای تقویت امنیت رژیم اسرائیل و حمایت از تحریم ایران تشریح کرد.

دیدار اوباما با 37 یهودی عضو حزب دموکرات در حالی صورت می گیرد که پس از انتقادات کاخ سفید از شهرک سازی رژیم اسرائیل در بیت المقدس تردیدهایی در برخی از یهودیان آمریکا و اسرائیل درباره حمایت رئیس جمهوری آمریکا از این رژیم بوجود آمده است.

کاخ سفید خبر داد که اوباما در نشست بعد از ظهر روز گذشته ابتدا در یک دیدار یک ساعت و نیمه با قانونگذاران یهودی با آنها درباره برنامه دولتش برای اعمال فشار بر ایران و تعهد مشترک برای آنچه امنیت خاورمیانه خواند، سخن گفت.

کمک 205 میلیون دلاری به رژیم اسرائیل برای کمک به این رژیم به منظور استقرار سامانه ضد موشکی تحت عنوان "گنبد آهنین" برای مقابله با پرتاب موشک های فلسطینیان و حزب الله از دیگر موضوعات گفتگو بین دو طرف بود.

کد مطلب 1085613

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها