سمبل خیابانهای لندن از المپیک 2012 دوستدار محیط زیست می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج سال از زمان بازنشستگی اتوبوسهای دو طبقه قرمز رنگ قدیمی که وظیفه حمل و نقل عمومی لندن را به عهده داشتند می گذرد. فقدان این اتوبوسها که سمبل لندن به شمار می رفتند، بوریس جانسون شهردار پایتخت انگلیس را در سال 2008 بر آن داشت که نسل جدیدی از این اتوبوسها را که مدرن، راحت، پر بازده و دوستدار محیط زیست هستند عرضه کند.

به همین منظور رقابتی را با حضور طراحان، ایده پردازان، مهندسان و حتی دانش آموزان مدارس برگزار کرد. در این رقابت 700 طرح ارائه شد که از میان آنها طرح استون مارتین طراح موسسه طراحی "فاستر و شرکا" برنده شد.

براساس گزارش NetworkWorld، این اتوبوسهای جدید که از سال 2012 و همزمان با برگزاری مسابقات المپیک لندن وارد خدمت می شوند دوگانه سوز بوده و می توانند 15 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.

نسل مدرن اتوبوسهای قرمز دو طبقه را که شرکت "رایت باس" برای اتوبوسرانی لندن می سازد دوستدار محیط زیست بوده و انتشار گازهای دی اکسید نیتروژن آن 40 درصد و انتشار گرد و غبار نسبت به اتوبوسهای کنونی دیزلی 33 درصد کمتر است.

همچنین شهردار پایتخت لندن قول داده است که تمام ایستگاههای این اتوبوسها از المپیک 2012 مجهز به اینترنت وای- فای شوند.