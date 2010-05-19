به گزارش خبرنگار مهر، در این مجموعه مناسبتی که برای پخش در ماه رمضان تولید می‌شود هومن سیدی، آزاده صمدی، پاشا رستمی و ستاره اسکندری بازی می‌کنند. تصویربرداری این مجموعه به تازگی شروع شده و در مسافرخانه‌ای در خیابان گمرک ادامه دارد. تمام سکانس‌های "سی امین روز" در تهران تصویربرداری می‌شود.

فیلمنامه این مجموعه را سعید رحمانی نوشته، این اولین تجربه کارگردانی شیخ طادی در حوزه مجموعه سازی مناسبتی است. تصویربرداری این مجموعه پیش از شروع ماه رمضان تمام می‌شود. رضا جودی تهیه‌کننده این مجموعه است که پیشتر مجموعه‌های "اغما" و "مرده متحرک" را برای ماه رمضان تهیه کرده است.