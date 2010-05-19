همه نهادها برای مقابله با معضل بدحجابی تلاش کنند

حجت الاسلام محمود عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به این که جنگ نرم فرهنگی یکی از عوامل تشدید کننده معضل بدحجابی در کشور است، خاطر نشان کرد: وقتی بدحجابیها و بیبندوباریها در جامعهای گسترش مییابد تلاش و کوشش مردم در فضای آن جامعه تحت تاثیر قرار میگیرد و این مسأله یکی از خواستههای دشمنان میباشد تا با ترویج بی بند و باریها ضمن آن که حاکمیت ارزشها در جامعه رخت بربندد، به این طریق جلوی کار و تلاش ملی نیز گرفته شود.
وی افزود: نهادهای حوزوی و تبلیغی، اجرایی و قضایی و ... هرکدام در بحث مقابله با بدحجابی در جامعه رسالتی دارند که باید به وظیفه خود به درستی عمل کنند و اگر همه این نهاد ها با جدیت وظایف محوله را انجام دهند بیشک وضعیت فرهنگی جامعه ما خیلی بهتر از این خواهد شد.
توجه به مسائل فرهنگی در حاشیه قرار نگیرد
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین ادامه داد: با توجه به این که فضای سالم جامعه در پرتو بیبند و باریها مختل میشود و اهتمام به مسایل فرهنگی باید به موازات مسایل اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد لذا باید گفت که ترویج عفاف و حجاب با جدیت همه نهادهای تاثیر گذار محقق میگردد.
وی همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 85 مبنی بر وظایف دستگاههای مختلف در امر ترویج عفاف و حجاب تصریح کرد: تنها برای صدا و سیما در این مصوبه 35 وظیفه برشمرده شده و دستگاههای دیگر همچون ارشاد، قوه قضائیه نهادهای دینی و تبلیغی نیز وظایف خاص خود را دارند.
عفاف اعم از حجاب است
عبداللهی همچنین در خاتمه سخنان خود یادآور شد: باید توجه داشت که مسأله عفاف اعم از حجاب است به این معنی که عفاف علاوه بر مقوله پوشش شامل نوع رفتارها و برخوردها میشود و در این خصوص صدا و سیما به عنوان دانشگاه عمومی به تعبیر حضرت امام(ره) میبایست بیش از پیش به معرفی الگوهای درست اسلامی در عرصه عفاف و حجاب بپردازد و در عین حال به تبیین کامل عوارض و لطمات بدحجابی در جامعه نیز اهتمام بورزد.
قم - خبرگزاری مهر: عضو شورای عالی حوزه علمیه قم بر ضرورت اهتمام و تلاش همه نهادها و ارگان ها در امر مقابله با بدحجابی در کشور تاکید کرد.
حجت الاسلام محمود عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به این که جنگ نرم فرهنگی یکی از عوامل تشدید کننده معضل بدحجابی در کشور است، خاطر نشان کرد: وقتی بدحجابیها و بیبندوباریها در جامعهای گسترش مییابد تلاش و کوشش مردم در فضای آن جامعه تحت تاثیر قرار میگیرد و این مسأله یکی از خواستههای دشمنان میباشد تا با ترویج بی بند و باریها ضمن آن که حاکمیت ارزشها در جامعه رخت بربندد، به این طریق جلوی کار و تلاش ملی نیز گرفته شود.
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