30 واحد پذیرنده سفرکارت در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری مسابقه سفالگری به خبرنگاران در گرگان افزود: تعداد 75 هزار سفرکارت بین افراد و دستگاه‌های مختلف توزیع شده است.

وی اظهار داشت: طرح سفرکارت ملی به منظور رسیدن به توسعه گردشگری و یک توسعه پایدار، توسعه مسافرتهای داخلی و استفاده کردن اقشار مختلف از سفر و تخفیفات آن اجرا شده است.

فعالی بیان داشت: دارندگان سفرکارت از تخفیفات و تسهیلات 10 تا 60 درصدی در سایر مراکز اقامتی برخوردار خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، مسابقه و نمایشگاه نقاشی و سفالگری با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در موزه گرگان برپا شد.



برگزاری این مسابقه و نمایشگاه، نسل جوان را با ارزشهای تاریخی و فرهنگی و مواریث گذشتگان آشنا کرده و به اهمیت این مواریث صحه می گذارد.

این نمایشگاه ومسابقه با حضور 120 دانش آموز، در زمینه های سفالگری، ماسه بازی، نقاشی و طراحی و کاردستی در موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی، برگزار شد.

به نفرات اول تا سوم، چهار گروه شرکت کننده در این مسابقه جوایزی اهدا شد.