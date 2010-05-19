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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۰۸

30 واحد پذیرنده سفرکارت در گلستان وجود دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: 30 واحد پذیرنده سفرکارت در این استان وجود دارد و 65 مورد نیز قرارداد با دستگاه های دولتی در این راستا منعقد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری مسابقه سفالگری به خبرنگاران در گرگان افزود: تعداد 75 هزار سفرکارت بین افراد و دستگاه‌های مختلف توزیع شده است.

وی اظهار داشت: طرح سفرکارت ملی به منظور رسیدن به توسعه گردشگری و یک توسعه پایدار، توسعه مسافرتهای داخلی و استفاده کردن اقشار مختلف از سفر و تخفیفات آن اجرا شده است.
 
فعالی بیان داشت: دارندگان سفرکارت از تخفیفات و تسهیلات 10 تا 60 درصدی در سایر مراکز اقامتی برخوردار خواهند شد.
 
به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، مسابقه و نمایشگاه نقاشی و سفالگری با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در موزه گرگان برپا شد.
 
برگزاری این مسابقه و نمایشگاه، نسل جوان را با ارزشهای تاریخی و فرهنگی و مواریث گذشتگان آشنا کرده و به اهمیت این مواریث صحه می گذارد.
 
این نمایشگاه  ومسابقه با حضور 120 دانش آموز، در زمینه های سفالگری، ماسه بازی، نقاشی و طراحی و کاردستی در موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی، برگزار شد.
 
به نفرات اول تا سوم، چهار گروه شرکت کننده در این مسابقه  جوایزی اهدا شد.
کد مطلب 1085683

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