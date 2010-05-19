گازرسانی به شهرستان شیروان چرداول آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالصمد رمضانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی از جمله دهستان و شهر آسمان آباد و روستاهای زنجیره سفیل، گدمه و باغله از سوی پنج شرکت پیمانکار آغاز شده است.

وی بیان داشت: اعتبار اولیه این طرح بیش از 10 میلیبارد و 862 میلیون ریال بوده است که صرف گاز رسانی به این مناطق می شود.

رمضانی عنوان کرد: در آینده ای نزدیک شاهد گاز رسانی به کلیه مناطق شهرستان شیروان چرداول خواهیم بود.

وی یادآور شد: مردم باید در زمینه گازرسانی با مسئولان شرکت گاز همکاری لازم را داشته باشند.