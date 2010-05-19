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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۴۰

گازرسانی به شهرستان شیروان چرداول آغاز شد

گازرسانی به شهرستان شیروان چرداول آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهرستان شیروان چرداول گفت: گازرسانی به شهرستان شیروان چرداول آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالصمد رمضانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی از جمله دهستان و شهر آسمان آباد و روستاهای زنجیره سفیل، گدمه و باغله از سوی پنج شرکت پیمانکار آغاز شده است.

وی بیان داشت: اعتبار اولیه این طرح بیش از 10 میلیبارد و 862 میلیون ریال بوده است که صرف گاز رسانی به این مناطق می شود.

رمضانی عنوان کرد: در آینده ای نزدیک شاهد گاز رسانی به کلیه مناطق شهرستان شیروان چرداول خواهیم بود.

وی یادآور شد: مردم باید در زمینه گازرسانی با مسئولان شرکت گاز همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 1085686

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