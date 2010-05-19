افراط و تفریط در سینما مانع تولید آثار فاخر دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله هاشم حسینی بوشهری‏ ظهر چهارشنبه در آستانه برگزاری دومین سوگواره فیلم و عکس لحظه های عاشورایی افزود: هنر شاخه های مختلفی دارد که سخنوری یکی از این شاخه هاست.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در هر برهه از زمان که یکی از رشته های هنری مورد توجه بوده‏ حوزه علمیه به خوبی توانسته از آن هنر در تبلیغ دین استفاده کند، گفت: تا قبل از اینکه سینما به وجود بیاید طلاب برای انتقال مفاهیم دینی از هنر سخنرانی استفاده می کردند.

وی افزود: باید دقت کنیم ضمن بهره مندی از هنر سینما در تبلیغ دین در این راه دچار خودباختگی نشویم.

وی تصریح کرد: باید بیشتر به زندگی پیامبران و معصومین پرداخته شود تا به این وسیله ارزش ها و مفاهیم دینی بهتر به مردم انتقال داده شود.

امام جمعه قم با بیان اینکه در سه دهه گذشته سینمای ایران بیشتر دچار افراط تفریط بوده است، افزود: این موضوع باعث شده فیلم های تاثیرگذار دینی کمتر تولید شده و نتوانند به وظیفه خود که نشر مفاهیم دینی است، بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: باید از بهترین هنرمندان و بهترین تکنیکها برای ارائه مفاهیم دینی استفاده شود تا این مفاهیم به بهترین وجه انتقال یابند.

اختتامیه دومین سوگواره سراسری لحظه های عاشورایی با حضور هنرمندان برجسته کشور سی ام اردیبهشت ماه ساعت 16 در محل تالار نور مشهد واقع در خیابان آبکوه برگزار خواهد شد.