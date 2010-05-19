سیدعلی صالحی که به دلیل عوارض سکته قلبی در شرایط نسبتاً دشواری با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد، از بیمارستان و فضای آن به شدت گله‌مند بود و گفت: دکترها گفتند باید از سی سی یو به بخش عمومی بیمارستان منتقل شوم ولی خودم نخواستم و استراحت مطلق در منزل را به مراقبت‌های بیمارستان ترجیح دادم.

وی افزود: الان در حال مصرف دارو هستم البته نمی‌توانم بگویم بهتر شده‌ام ولی آن روند تخریب بعد از سکته کمتر شده است هر چند هنوز در قلبم درد هست. البته اگر آنها (پزشکان) بگذارند بهتر می‌شوم!

این شاعر شامگاه بیست و یکم ماه جاری دچار سکته قلبی شد و توسط اورژانس به بیمارستان لبافی‌نژاد تهران منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه آن بستری شد.

خبر بستری شدن این شاعر در بخش سی سی یو بیمارستان خیل زیادی از دوستداران ادبیات ایران را غمگین کرد و رسانه‌های رسمی و غیررسمی به ویژه در فضای مجازی رنگ و بوی شعرهای او را گرفت و بارها این جمله گفته و نوشته شد که: همگی برای سلامت سید دعا کنیم.

سیدعلی صالحی سال 75 نیز یک بار دچار سکته قلبی شده بود و پارسال در چنین روزهایی هم به دلیل عود کردن بیماری میگرن و نوسانات غیر نرمال فشار خونش تحت مراقبت ویژه قرار گرفته بود.

پیشگو و پیاده شطرنج، مثلثات و اشراق‌ها، عاشق شدن در دی ماه، مردن به وقت شهریور، دیرآمدی ری‌را، نامه‌ها، نشانی‌ها، سفر بخیر مسافر غمگین پاییز پنجاه و هشت، آسمانی‌ها، رویاهای قاصدک غمگینی که از جنوب آمده بود، آخرین عاشقانه‌های ری‌را، دعای زنی در راه که تنها می‌رفت، چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد و از آوازهای کولیان اهوازی ، دفترهای شعر سیدعلی صالحی به شمار می‌روند.