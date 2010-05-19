برگزاری اولین همایش ارتقای سلامت دختران در کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج نخستین همایش از سلسله همایش های ارتقای سلامت دختران پیش از ظهر امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با هدف آگاهی بخشی به دختران در حوزه سلامت برگزار شد.

در این مراسم که با سخنرانی اعضای انجمن علمی دانشکده پرستاری و مامایی کرج برپا شد کارشناسان به طرح مباحثی چون دانستنی های دختران درباره بلوغ و تغییرات جنسی، اهمیت پای بندی به ارزش ها و اهمیت مشاوره قبل از ازدواج پرداختند.

مسئول انجمن علمی پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری این همایش گفت: هدف از برگزاری چنین محافل و جلساتی ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی به زنان جامعه می باشد.

سهیلا خداوردی با اشاره به اینکه ایجاد زمینه برای افزایش شناخت شخصیت جنسی و ازدواج یکی از اهداف این همایش هاست افزود:اطلاع رسانی در این مراسم به صورت انجام سخنرانی وسپس جلسات پرسش و پاسخ انجام می گیرد.

خداوردی یادآور شد:با هماهنگی هایی که با معاونت فرهنگی و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی کرج انجام گرفته مقرر شده تا این همایش به صورت سلسله وار در دانشگاه ها برگزار گردد.

وی علت عمده این حرکت را افزایش بی رویه تبلیغات رسانه های غربی عنوان و خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است تا با اطلاع رسانی های مستند و علمی از افزایش رشد این گونه ناهنجاری های فردی و اجتماعی در کشور جلوگیری کرده و جایگزین مناسبی برای آنها ایجاد کنیم.