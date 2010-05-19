ملت عراق شایسته برخورداری از نعمت دموکراسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، علی الدباغ سخنگوی دولت عراق شب گذشته با جلال طالبانی دیدار کرد. رئیس جمهور عراق در این دیدار اظهار داشت که وی به یک اندازه از تمامی گروه های سیاسی این کشور حمایت می کند و از ارتباطات مستحکمی با همه احزاب و جریان های سیاسی عراق برخوردار است.

وی در ادامه گفت: من همواره تلاش می کنم عامل خیر برای تمامی گروه های سیاسی باشم و برای جمع کردن این گروه ها تحت لوای واحد و اتحاد آنها با یکدیگر و توافق بر سر برنامه های ملی فراگیر تلاش می کنم.

طالبانی همچنین اطمینان داد که رهبران سیاسی عراق اراده لازم را برای پشت سر گذاشتن بحران سیاسی کشور دارند و به تشکیل دولت وحدت ملی به معنای واقعی کلمه قادرند.

وی افزود: عراقی ها برای توافق درباره برنامه های مشترک به زمان نیاز دارند و ملت عراق شاهد رنج های بسیاری در گذشته بوده اند لذا شایسته برخورداری از نعمت دموکراسی هستند.