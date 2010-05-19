جزئیات برنامه نمایندگان مجلس برای قانونمندشدن وقف مراکز آموزشی

دکتر علی عباسپور فرد تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: این طرح اکنون برای قانونمند شدن بحث وقف موسسات آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی است.

وی اضافه کرد: بحث این بود که آیا موسسات آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی قابل وقف است یا خیر. با توجه به اینکه این موضوع باید از نظر فقهی پرسیده می شد. نظر مقام معظم رهبری استفتاء شد که در صورتی که هیئت موسس و هیئت امنا آن مرکز آموزشی حق تصرف مالکانه داشته باشند آیا امکان وقف وجود دارد؟

عباسپور اظهار داشت: در واقع نظر این بوده است که موسسات آموزشی غیردولتی غیرانتفاعی که هیئت موسس و هیئت امنا آن حق تصرف مالکانه دارند، حق وقف دارند و ما قصد داریم آن را به صورت قانون در آوریم.

وی یادآور شد: بر اساس این قانون می توان به این فتوا استناد کرد. البته در گذشته هم این روال بوده است که نظرات مراجع در یک زمینه وجود داشته و پس از آن در مجلس به صورت قانون تصویب شده است. به خصوص که این مورد، نظر یک مرجع تقلید جامع الشرایط است که در راس نظام و شخص مقام معظم رهبری هستند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در مورد شرایط سایر دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی برای وقف به مهر گفت: اگر قانون تصویب شود این دانشگاهها و هر مرکز آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی دیگری می تواند وقف مردم شود. در واقع این مراکز آموزشی می توانند بر اساس اهداف آموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنا آنها دارند برای خدمت به مردم بماند.

وی در مورد نظر نمایندگان مخالف به این موضوع و عدم لزوم ورود مجلس به این بحث خاطرنشان کرد: مسئله وقف مراکز آموزشی غیرانتفاعی و غیر دولتی یک بحث شرعی و یک بحث قانونی دارد. بحث شرعی آن را که مقام معظم رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار نظر کرده اند و بحث قانونی نیز در مجلس مطرح شده است.

عباسپور در مورد زمان نهایی تصویب این طرح گفت: در حال حاضر فوریت تصویب شده است و بر اساس دستور کار به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می شود. کمیسیون مربوطه از هیئت رئیسه مجلس تعیین می شود و پس از بررسی برای رای گیری به صحن می آید. البته پیش بینی می شود که به کمیسیون آموزش مجلس ارائه شود.