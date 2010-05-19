به گزارش خبرنگار مهر، حاج یوسف‌زاده سال‌ها مسئولیت تیم‌های ملی را در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برعهده داشته و نقش موثری در موفقیت‌های سال‌های اخیر تیم ملی جودو داشته است.

وی بعد از المپیک 2008 پکن به سمت مدیر فنی تیم ملی جودو منصوب شد اما بعد از دو سال مجددا از سوی امینی مسئولیت فنی تیم‌های ملی را برعهده گرفت.

حاج یوسف‌زاده درگفتگویی کوتاه در مورد سایر اعضای کادر فنی تیم ملی جودو گفت: در شرایط فعلی اعتقادی به تغییر و تحول ندارم و همچنان مسعود حاجی آخوندزاده، خسرو دلیر و سیدمحمود میران به عنوان مربی و جواد شفیع به عنوان مربی بدنساز در تیم ملی فعالیت خواهند کرد.

وی با اشاره به حضور مربیان جدید در اردوی تیم ملی جودو از اعزام سرلک، خورنگ، معلومات، ملک محمدی و رودکی به رقابت‌های انتخابی المپیک در دو کشور اسپانیا و پرتغال خبر داد.

شکست تیم ملی در رقابت‌های گزینشی المپیک در تونس باعث اتخاذ چنین تصمیمی از سوی رئیس فدراسیون جودو بوده است.