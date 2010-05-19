  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

جودو و تغییرات گسترده/

حاج یوسف‌زاده مدیر فنی و سرمربی تیم ملی جودو شد

حاج یوسف‌زاده مدیر فنی و سرمربی تیم ملی جودو شد

در حالی که پیش از این فدراسیون جودو از حفظ کادر فنی تیم ملی و تقویت آن خبر داده بود، روز گذشته با حکم علیرضا امینی رئیس فدراسیون جودو، محمدرضا حاج یوسف‌زاده مسئولیت فنی تیم ملی را برعهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج یوسف‌زاده سال‌ها مسئولیت تیم‌های ملی را در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برعهده داشته و نقش موثری در موفقیت‌های سال‌های اخیر تیم ملی جودو داشته است.

وی بعد از المپیک 2008 پکن به سمت مدیر فنی تیم ملی جودو منصوب شد اما بعد از دو سال مجددا از سوی امینی مسئولیت فنی تیم‌های ملی را برعهده گرفت. 

حاج یوسف‌زاده درگفتگویی کوتاه در مورد سایر اعضای کادر فنی تیم ملی جودو گفت: در شرایط فعلی اعتقادی به تغییر و تحول ندارم و همچنان مسعود حاجی آخوندزاده، خسرو دلیر و سیدمحمود میران به عنوان مربی و جواد شفیع به عنوان مربی بدنساز در تیم ملی فعالیت خواهند کرد.

وی با اشاره به حضور مربیان جدید در اردوی تیم ملی جودو از اعزام  سرلک، خورنگ، معلومات، ملک محمدی و رودکی به رقابت‌های انتخابی المپیک در دو کشور اسپانیا و پرتغال خبر داد. 

شکست تیم ملی در رقابت‌های گزینشی المپیک در تونس باعث اتخاذ چنین تصمیمی از سوی رئیس فدراسیون جودو بوده است.

کد مطلب 1085777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها