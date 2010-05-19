مدیرعامل جدید پالایشگاه گاز سرخون و قشم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تغییرات مدیران مجموعه وزارت نفت، جواد اوجی معاون وزیر نفت امروز با صدور حکمی احمد زمانی قراقوش را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم جانشین نجف بلالی کرد.

در همین حال مدیرعامل سابق شرکت پالایش گاز سرخون و قشم به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت پالایش گاز بیدبلند یک منصوب شده است.

صبح امروز نیز با حکم معاون وزیر نفت اصغر سهیلی پور به عنوان مسئول شرکت ملی صادرات گاز ایران جانشین سیدرضا کسایی زاده مدیرعامل پیشین این مجموعه نفتی شده است.

