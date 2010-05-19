دبیرکل سازمان ملل درباره روند سریع تخریب منابع طبیعی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، پیام بان کی مون در پیام خود به همین مناسبت می گوید: گونه ها و سکونتگاههای طبیعی سیاره زمین همراه با کالاها و خدماتی که ارائه می دهند، تشکیل دهنده اساس ثروت و رفاه ما هستند. با وجود تعهدات متعدد جهانی برای حمایت از این میراث، تنوع حیات در زمین به میزان بی سابقه ای در حال افول است. تلفات تنوع زیستی، نظام بوم شناسی را هرچه بیشتر به نقطه ای می رساند که دیگر نمی تواند فراتر از آن به نقش حیاتی خود ادامه دهد.



وی می گوید: جوامع در هرکجا از پیامدهای منفی در امان نخواهند ماند اما این فقیرترین مردم و آسیب پذیرترین کشورها هستند که بیشترین صدمه را خواهند خورد. هفتاد درصد مردم فقیر جهان در نواحی روستایی به سر می برند و مستقیما به تنوع زیستی برای معاش و درآمد روزانه خود وابسته هستند. به همین دلیل است که هدف تعیین شده به وسیله رهبران جهان در 2002 یعنی کاهش اساسی تخریب تنوع زیستی تا سال 2010، در آرمان های توسعه هزاره ادغام گردید.



دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید: آخرین مهلت به سر آمده، اما نابودی منابع طبیعی ما همچنان شتابان ادامه دارد. برای جلب توجه مجدد به این چالش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2010 را به عنوان سال بین المللی تنوع زیستی نام نهاده است. پس از آن در این سال مجمع اجلاس ویژه عالیرتبه، بلافاصله بعد از اجلاس سران برای آرمان های توسعه هزاره در سپتامبر برگزار می کند که هدف آن ارائه نیروی محرک برای برگزاری اجلاس سران برای تنوع زیستی در ناگویا در اکتبر است. هدف از این اقدام ارائه تصویر جدیدی برای تنوع زیستی است.



وی می گوید: این تصویر جدید باید استفاده پایدار و حفاظت از تنوع زیستی همچنین سهم برابر از منافع استفاده از آن را ارتقا بخشد. به علاوه این تصویر باید رابطه نزدیک بین سرمایه طبیعی و اهداف توسعه را به رسمیت بشناسد، نکته ای که درموضوع امسال روز بین المللی تنوع زیستی انعکاس یافته است: " تنوع زیستی برای توسعه و کاهش فقر" .



بان کی مون افزود: در این روز بین المللی تنوع زیستی اجازه دهید به دلایل ریشه ای نابودی تنوع زیستی بپردازیم و برای جلوگیری از نابودی تنوع زیستی اقدام نماییم. اجازه دهید سیاست ها و اندیشه هایی را به کار گیریم که منعکس کننده ارزش واقعی گونه ها و سکونتگاههای طبیعی باشند. اجازه دهید تا بپذیریم که تنوع زیستی زندگی است یعنی زندگی ما. اجازه دهید هم اکنون برای حفاظت از آن قبل ازاینکه خیلی دیر شود اقدام نماییم.