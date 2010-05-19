مراکز خرید کلزا در مازندران حق امتناع از خرید ندارند

فریدون اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر مراکز خرید کلزا مشکل انبار کردن محصول را دارند سریعاً باید آن را به اطلاع مدیریت سازمان تعاون روستائی استان اطلاع دهند.

وی افزود: تحویل کلزا به کارخانجات فرآوری براساس هماهنگی به عمل آمده از سوی سازمان تعاون روستایی کشور و پیگیری استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در روزهای آینده آغاز خواهد شد.

مدیر تعاون روستایی مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون 32 مرکز خرید کلزا در شهرهای این استان دایر شده است، تصریح کرد: بر اساس اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی دولت، امسال هرکیلوکلزا به قیمت 620 تومان از کشاورزان خریداری می شود.

اسماعیل زاده خاطرنشان کرد: کلزا تحویلی کشاورزان به مراکز خرید تضمینی با 10درصد رطوبت وحدود دو درصد ناخالصی خریداری خواهد شد. در روزهای گذشته بسیاری از کارخانجات فرآوری کلزا و روغن کشی در مازندران با اعلام کاهش قیمت های جهانی دانه های روغنی از خرید کلزای کشاورزان مازندرانی خود داری می کنند.

عدم خرید کلزای برداشت شده کشاورزان از سوی برخی مراکز خرید که علت عدم خریدشان را تمایل نداشتن و مقرون به صرفه ندانستن کارخانجات روغن کشی استان با نرخ اعلام شده از سوی دولت می دانند، برخی کلزا کاران استان را بامشکلاتی در روزهای قبل مواجه کرده بود.

در بیش از 40 هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران امسال دانه روغنی کلزا کشت شد.

