تولید گندم در کرمان افزایش یافت

محمد تکلوزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با وجودی که در سال زراعی قبل شاهد کاهش سطح زیر کشت گندم بودیم اما تولید گندم در مناطق تحت پوشش سازمان جهاد کشاورزی کرمان افزایش یافته است.

وی افزود: در سال زراعی 87 - 88 تولید گندم در کرمان به 171 هزار تن گندم رسید که نسبت به سال قبل از آن 55 هزار تن افزایش داشت.

تکلوزاده خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت گندم در سال زراعی قبل 55 هزار هکتار بوده است درحالیکه سطح زیر کشت در سال قبل از آن 56 هزار و 744 هکتار بوده است و تولید در این سال 116 هزار و 200 تن بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان خاطرنشان کرد: علت افزایش تولید استفاده از روشهای نوین در تولید محصول و بکارگیری مهندسان ناظر و استفاده از بذرهای اصلاح شده و مبارزه اصولی با آفات، بیماریها و علفهای هرز بوده است.