10 میلیارد ریال به شرکت آبفای خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد طاهری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این اعتبارات در قالب طرحهای آب بدون درآمد، مدیریت مصرف، شهرهای دارای تنش آبی و بازسازی تاسیسات آب از وزارت نیرو و با مساعدت و عنایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جذب و هزینه شده است.

وی اضافه کرد: تعویض پنج هزار کنتور ثابت مشترکین، بازسازی و نوسازی 500 رشته انشعاب فرسوده، اصلاح شش کیلومتر شبکه فرسوده، تهیه و نصب کنتور های ورودی و خروجی مخازن، نصب تجهیزات فشارسنج آنلاین در شبکه ها و بازسازی خط انتقال آب شرب چاه های دشت رکات از اقداماتی است که با اختصاص و جذب این اعتبار در سال گذشته انجام گرفته ودر حال انجام است.

طاهری تهیه و نصب شیرآلات و تجهیزات کاهنده مصرف در کاربریهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی، حفر و تجهیز دو حلقه چاه و اجرای خط انتقال و احداث مخزن 500 مترمکعبی در شهرهای استان اختصاص 12 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی را نیز از جمله این اقدامات برشمرد.

وی در ادامه از تخصیص 12 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به شرکت آب و فاضلاب استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این اعتبارات نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: این میزان اعتبار در راستای مرمت و بازسازی بخش های مختلف از قبیل اتفاقات آب، آزمایشگاه های کنترل کیفیت و حفظ حریم تاسیسات بهداشتی و با هدف تضمین سلامت آب شرب شهری هزینه شده است.

طاهری در پایان یادآور شد: بازسازی یک هزار و 100 فقره انشعابات آب فرسوده و تکمیل عملیات احداث و تجهیز چاه های حوادث در شهرهای قاین، نهبندان، بشرویه، بیرجند و سرایان و اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه های آب فرسوده در شهرهای زهان، حاجی آباد، آرین شهر، بیرجند، مود وحفر یک حلقه چاه آب شرب در شهر آیسک در آینده نزدیک و آغاز عملیات به کارگیری پیمانکار جهت احداث مخزن ذخیره آب شرب شهر بشرویه از جمله اقداماتی است که با تخصیص اعتبارات خشکسالی در دست اجرا و دربرخی موارد مورد بهره برداری قرار گرفته است.