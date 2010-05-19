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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

از اعتبارات متفرقه ملی؛

10 میلیارد ریال به شرکت آبفای خراسان جنوبی اختصاص یافت

10 میلیارد ریال به شرکت آبفای خراسان جنوبی اختصاص یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از اختصاص 10 میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه ملی به شرکت در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد طاهری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این اعتبارات در قالب طرحهای آب بدون درآمد، مدیریت مصرف، شهرهای دارای تنش آبی و بازسازی تاسیسات آب از وزارت نیرو و با مساعدت و عنایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جذب و هزینه شده است.

وی اضافه کرد: تعویض پنج هزار کنتور ثابت مشترکین، بازسازی و نوسازی 500 رشته انشعاب فرسوده، اصلاح شش کیلومتر شبکه فرسوده، تهیه و نصب کنتور های ورودی و خروجی مخازن، نصب تجهیزات فشارسنج آنلاین در شبکه ها و بازسازی خط انتقال آب شرب چاه های دشت رکات از اقداماتی است که با اختصاص و جذب این اعتبار در سال گذشته انجام گرفته ودر حال انجام است.

طاهری تهیه و نصب شیرآلات و تجهیزات کاهنده مصرف در کاربریهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی، حفر و تجهیز دو حلقه چاه و اجرای خط انتقال و احداث مخزن 500 مترمکعبی در شهرهای استان اختصاص 12 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی را نیز از جمله این اقدامات برشمرد.

وی در ادامه از تخصیص 12 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به شرکت آب و فاضلاب استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این اعتبارات نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: این میزان اعتبار در راستای مرمت و بازسازی بخش های مختلف از قبیل اتفاقات آب، آزمایشگاه های کنترل کیفیت و حفظ حریم تاسیسات بهداشتی و با هدف تضمین سلامت آب شرب شهری هزینه شده است.

طاهری در پایان یادآور شد: بازسازی یک هزار و 100 فقره انشعابات آب فرسوده و تکمیل عملیات احداث و تجهیز چاه های حوادث در شهرهای قاین، نهبندان، بشرویه، بیرجند و سرایان و اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه های آب فرسوده در شهرهای زهان، حاجی آباد، آرین شهر، بیرجند، مود وحفر یک حلقه چاه آب شرب در شهر آیسک در آینده نزدیک و آغاز عملیات به کارگیری پیمانکار جهت احداث مخزن ذخیره آب شرب شهر بشرویه از جمله اقداماتی است که با تخصیص اعتبارات خشکسالی در دست اجرا و دربرخی موارد مورد بهره برداری قرار گرفته است.

کد مطلب 1085835

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