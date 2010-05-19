سرانه دانشجویی در حوزه فرهنگ دو برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرحناز ترکستانی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور افزود: با توجه به رویکرد دولت در سال جاری به رویکرد فرهنگی سرانه فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی امسال دوبرابر شده است.

معاون فرهنگی وزیر بهداشت درمان توسعه منشور قرآن را از اولویتهای معاونت فرهنگی وزارت بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: توسعه منشور قرآن از جمله ضروریات و اولویتهای حوزه فرهنگی است که در این راستا نهادینه کردن این اصل از شعار به عمل از جمله اهداف اجرایی شدن این طرح است.

وی در خصوص جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی اظهار داشت: انجام کارهای پژوهشی در جهت آسیب شناسی مشکلات فرهنگی از ضروریات جشنواره های فرهنگی دانشجویی است که در جشنواره امسال کارهای پژوهشی در قالب ارائه گزارش و مقاله گنجانده شده است و امیدواریم حوزه پژوهشی در جشنواره های آتی به صورت پررنگ تر لحاظ شود.

وی با اشاره به تعداد دانشجویان شرکت کننده در این جشنواره گفت: از 120 هزار دانشجوی رشته های پزشکی 1436 نفر در این جشنواره شرکت کردند که با توجه به تعداد دانشجویان باید زمینه افزایش حضور دانشجویان در این نوع جشنواره ها فراهم شود.

