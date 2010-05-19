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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم منصوب شد

مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم منصوب شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: طی حکمی احمد زمانی قراقوش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، طی حکمی احمد زمانی قراقوش را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم  منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با توجه به تصمیمات متخذه مجمع عمومی و نظر به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم منصوب می شوید. توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند تبارک و تعالی مسئلت می نماید.

نجف بلالی نیز طی حکمی از سوی فرشید ابدالی دهدزی، مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند به سمت مشاور وی منصوب شد.

کد مطلب 1085843

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