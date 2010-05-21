مکرمه قواعد مرسوم را برای بیان مفاهیم ذهنش رعایت نمی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز 31 اردیبهشت قرار است مراسمی به مناسبت سالروز تولد مکرمه قنبری بانوی نقاش خودآموخته در روستای محل تولد وی برگزار شود.

آثار قنبری نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور نیز مورد توجه قرار گرفته اند. حمید سوری، منتقد هنری و از بانیان جشنواره هنرمندان خودآموخته در مورد تاثیر کارهای این نقاش خودآموخته به خبرنگار مهر گفت: فکر می کنم دلیل اصلی استقبال از کارهای مکرمه این بود که توانست علیرغم سادگی زیاد و روش خام دستانه به خوبی دغدغه های درونی خود را بیان کند.

وی در مورد دیگر ویژگیهای آثار قنبری ابراز داشت: با نگاه به آثارش خیلی مشخص می فهمیم چه تجربه هایی را پشت سر گذاشته، در کجا زندگی کرده، چه اسطوره، داستان یا اشعار بومی در اطراف او بوده است.

سوری افزود: دغدغه نقاشیهای مکرمه گذاشتن خط و رنگ نبود. برای مداوای بچه اش نقاشی می کشید. هروقت دلتنگ می شد نقاشی می کشید، زمانیکه به وجد می آمد نقاشی می کشید و... بنابراین این مفاهیم و مسائل در پس ذهن مکرمه وجود داشت و خیلی خوب توانست آنها را بیان کند.

این منتقد هنری در مورد دیگر خصایص آثار مکرمه افزود: او حد و مرز قواعد مرسوم نقاشی را رعایت نمی کرد و برای همین نقاشیهای مکرمه برای دیگران جذاب بود.

وی همچنین در مورد میزان موفقیت جشنواره هنرمندان خودآموخته عنوان کرد: جشنواره با توجه به امکانات محدود موفق بوده است. طبعا اگر امکانات بیشتر یا حامیان مالی داشتیم می توانستیم کارهای مختلفی انجام دهیم. البته این بار یک حامی مالی پیدا شده که سازه ای در روستا طراحی کرده تا شرکت کنندگان جشنواره زیر سایه نقاشی بکشند اما هنوز هیچ نهاد یا افرادی کمک شایانی برای ادامه این راه انجام نداده اند.

مکرمه قنبری سال 1307 در مازندران به دنیا آمد. جوشش درونی او برای خلق تصاویر از همان زمان کودکی به صورت بازی با گل و خاک آشکار شد. او نقاشی را در 67 سالگی بعد از اینکه گاو مورد علاقه‌اش مریض شد آغاز کرد و نخستین نمایشگاهش سال 1374 در نگارخانه سیحون برگزار شد.

وی همچنین در پی برگزاری یک نمایشگاه از آثارخود در سوئد توانست جایزه اول زن 2001 را از آن خود کند. دومین نمایشگاه خارجی این هنرمند زن ایرانی در شهر لس آنجلس آمریکا برگزارشد.

در جریان برگزاری این نمایشگاه نویسندگان نشریات هنری و نقد نویسان آمریکایی به بررسی آثار و ابعاد شخصیتی وی پرداختند. به دنبال آن 177 سایت مختلف دنیا به انعکاس آثار و زندگینامه مکرمه قنبری پرداختند.

قنبری دوم آبان 1384 از دنیا رفت.