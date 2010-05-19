جاده ابریشم الگوی پیوند بین ملتهاست/ وزارت ارشاد آماده همکاری فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسینی ظهر چهارشنبه در جریان مراسم افتتاحیه همایش شهرداران راه ابریشم در شیراز افزود: جاده ابریشم در طول تاریخی پیوند دهنده ملتها بوده و در کنار کالاهای تجاری، فکر و اندیشه و ادب نیز در مسیر آن انتقال می یافته است.

وی با اشاره به اینکه اهمیت جاده ابریشم را همگان می دانند، تصریح کرد: این جاده که سابقه طولانی دارد و انسانها را به هم پیوند می داده است نشانگر این بوده که انسانها هیچگاه در حصارهای نژاد، قوم و جغرافیای خود محصور نمی شدند و راه های سخت و دشواری را طی می کرده اند تا روح تعالی جوی خود را اغنا کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه از دیرباز شاهد انتقال فرهنگ چه در دوران قبل از اسلام و چه در بعد از آن در ایران بوده ایم، متذکر شد: اینکه انسانها به فکر سعادت دیگران باشند یک نگاه جهانی قلمداد می شود.

حسینی در ادامه سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال سازمان جهانی یونسکو با عنوان "نزدیکی فرهنگها" نیز بیان کرد: بر این اساس وزارت ارشاد این آمادگی را دارد که با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای آسیایی و کشورهای همسایه، هرگونه فعالیت فرهنگی را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری هفته های فرهنگی و هنری در زمینه های گوناگون می تواند یکی از این زمینه های همکاری باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: امروز در شیراز دفتر موسسه فرهنگی اکو نیز افتتاح می شود و این می تواند در همکاریهای فرهنگی موثر واقع شود.