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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۱۷

وفایی نژاد اعلام کرد:

تشکیل پرونده 123 میلیارد ریالی واحدهای تولیدی جوجه در مازندران

تشکیل پرونده 123 میلیارد ریالی واحدهای تولیدی جوجه در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی مازندران گفت: پرونده 29 واحد تولیدی و 5 واسطه فروش جوجه یک روزه به ارزش بیس از 123 میلیارد به دلیل گرانفروشی و عدم صدور فاکتور تنظیم و به ادارات تعزیرات ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصغرزاده ظهر چهارشنبه در جلسه شورای تعزیرات و کنترل نظارت استان در ساری افزود: علاوه بر تشکیل این پرونده ها طرح نظارتی لوازم کشاورزی به مدت 15 روز در اردیبهشت ماه در سراسر استان به اجرا درآمد.

وی در ادامه به تعداد 29 هزار و 197 مورد بازرسی از واحدهای صنعتی استان فروردین ماه سال جاری اشاره و افزود : از این تعداد 3503 واحد صنفی متخلف شناسایی که به میزان دو میلیارد و 311 میلیون ریال پرونده برای آنها تنظیم و جهت صدور رای به ادارات تعزیرات استان ارسال شده است.

اصغرزاده تعداد گزارش مردمی را طی یک ماهه اول سال هزار و 697  مورد عنوان و تاکید کرد: شهروندان سراسر استان در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از گرانفروشی ، عدم درج قیمت ، عدم صدور فاکتور می توانند موارد را به ستاد خبری ادارات بازرگانی به شماره 124 اعلام کنند.

کد مطلب 1085869

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