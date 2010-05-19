تشکیل پرونده 123 میلیارد ریالی واحدهای تولیدی جوجه در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصغرزاده ظهر چهارشنبه در جلسه شورای تعزیرات و کنترل نظارت استان در ساری افزود: علاوه بر تشکیل این پرونده ها طرح نظارتی لوازم کشاورزی به مدت 15 روز در اردیبهشت ماه در سراسر استان به اجرا درآمد.

وی در ادامه به تعداد 29 هزار و 197 مورد بازرسی از واحدهای صنعتی استان فروردین ماه سال جاری اشاره و افزود : از این تعداد 3503 واحد صنفی متخلف شناسایی که به میزان دو میلیارد و 311 میلیون ریال پرونده برای آنها تنظیم و جهت صدور رای به ادارات تعزیرات استان ارسال شده است.

اصغرزاده تعداد گزارش مردمی را طی یک ماهه اول سال هزار و 697 مورد عنوان و تاکید کرد: شهروندان سراسر استان در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از گرانفروشی ، عدم درج قیمت ، عدم صدور فاکتور می توانند موارد را به ستاد خبری ادارات بازرگانی به شماره 124 اعلام کنند.